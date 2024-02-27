Нардеп ответил, почему невозможно мобилизировать чиновников

Народный депутат от фракции "Умная Политика" Евгений Петруняк заявил, что на сегодняшний день практически невозможно реализовать мобилизацию чиновников. Однако он убежден, что военную подготовку должны пройти все граждане Украины.

Об этом политик заявил в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Как можно мобилизовать чиновников

"На сегодняшний день идея, озвученная господином Арахамией, по моему мнению, невозможно реализовать. Поскольку мы не можем обеспечить подготовку мобилизационного резерва, который должен выполнять боевые задачи", — сказал Петруняк, говоря о возможности мобилизации чиновников.

Однако он убежден в том, что военную подготовку должны пройти все.

"В частном порядке, я думаю, что для большинства чиновников и вообще большинство людей есть возможность прохождения курсов разного рода, ездить в тир стрелять", — добавил нардеп.

Напомним, нардепы подали уже 4195 поправок к законопроекту о мобилизации. Ожидается, что 6 марта народные избранники будут голосовать во втором чтении по закону.

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Сергей Демченко заявил, что Президент Владимир Зеленский не уговаривал и не оказывал никакого давления на принятие законопроекта о мобилизации. Он добавил, что голосование состоится, когда будет проведена работа над правками.