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Нардеп ответил, почему невозможно мобилизировать чиновников

Нардеп ответил, почему невозможно мобилизировать чиновников

27 февраля 2024 г. 10:33

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10:33 Нардеп ответил, почему невозможно мобилизировать чиновников

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08:00 Как изменится законопроект о мобилизации после 4 тыс правок — эфир Новини.LIVE

26 февраля 2024
Text

18:02 Возвращение беженцев и демографическая ситуация в Украине — прямой эфир Новини.LIVE

Text

14:59 Новый скандал на польской границе — неизвестные высыпали из вагонов кукурузу

Text

14:08 Эксперт объяснил, почему американские выборы не станут переломным моментом в войне в Украине

Text

13:30 Последствия ночной атаки РФ и провокации фермеров на границе — новости 26 февраля

Text

13:00 Не украинская продукция — в Раде назвали причину протестов в Европе

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

12:24 Мобилизационный закон — нардеп рассказал, кто несет ответственность за принятие документа

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11:44 Гордон выразил свое отношение к Навальному и рассказал, считает ли его героем

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11:01 В "Слуге народа" рассказали, какова позиция Зеленского по поводу принятия мобилизационного закона

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Народный депутат от фракции "Умная Политика" Евгений Петруняк заявил, что на сегодняшний день практически невозможно реализовать мобилизацию чиновников. Однако он убежден, что военную подготовку должны пройти все граждане Украины.

Об этом политик заявил в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Как можно мобилизовать чиновников

"На сегодняшний день идея, озвученная господином Арахамией, по моему мнению, невозможно реализовать. Поскольку мы не можем обеспечить подготовку мобилизационного резерва, который должен выполнять боевые задачи", — сказал Петруняк, говоря о возможности мобилизации чиновников.

Однако он убежден в том, что военную подготовку должны пройти все.

"В частном порядке, я думаю, что для большинства чиновников и вообще большинство людей есть возможность прохождения курсов разного рода, ездить в тир стрелять", — добавил нардеп.

Напомним, нардепы подали уже 4195 поправок к законопроекту о мобилизации. Ожидается, что 6 марта народные избранники будут голосовать во втором чтении по закону.

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Сергей Демченко заявил, что Президент Владимир Зеленский не уговаривал и не оказывал никакого давления на принятие законопроекта о мобилизации. Он добавил, что голосование состоится, когда будет проведена работа над правками.

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10:24 В обход Крымского моста — Россия строит железную дорогу из Мариуполя в Крым

10:22 Мобилизация забронированных работников — как защитить свои права, если повестку выдали незаконно

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

10:22 Масштабное ДТП в Киеве — столкнулись грузовик и трамвай

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08:00 Как изменится законопроект о мобилизации после 4 тыс правок — эфир Новини.LIVE

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18:02 Возвращение беженцев и демографическая ситуация в Украине — прямой эфир Новини.LIVE

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14:08 Эксперт объяснил, почему американские выборы не станут переломным моментом в войне в Украине

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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12:24 Мобилизационный закон — нардеп рассказал, кто несет ответственность за принятие документа

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