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Нардеп назвав загрози для податкової системи у разі мобілізації всіх чоловіків

Нардеп назвав загрози для податкової системи у разі мобілізації всіх чоловіків

20 березня 2024 р. 14:15

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09:44 Політолог пояснив, як зволікання з законом про мобілізацію демотивує союзників України

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Народний депутат від об'єднання "Розумна політика" Роман Бабій прокоментував скандальний список Кабміну з професіями, які хочуть забронювати від мобілізації. Він також назвав загрози для податкової системи у разі призову всіх чоловіків.

Про це Роман Бабій говорив в ефірі Новини.LIVE.

Мобілізація в Україні

Зокрема, в переліку Кабміну є такі спеціальності, як розведення верблюдів, вирощування ягід, штукатурні та малярні роботи. 

"Це я побіжно дивлюсь цей список і розумію, що сюди входить все. Максимально намагалися розшити цей перелік, у тому числі верблюдами. Я, до речі, не знаю, де у на верблюдів розводять", — сказав Бабій.

Нардеп зазначив, що економіка повинна функціонувати навіть під час війни. За його словами, без людей вона працювати не буде. Насамперед це підприємства критичної інфраструктури та ті компанії, що дозволять збирати податки і цим же забезпечувати Сили оборони.

"Якщо мобілізувати з підприємства усіх, то воно просто закриється, ми втратимо платника податків. Це буде удар по економіці, тому до цього потрібно підходити виважено", — наголосив нардеп.

Бабій наголосив, що підстави для бронювання встановлює Кабмін.

Нагадаємо, Кабмін має намір бронювати працівників у галузях, які вважає критично важливими для розвитку країни, однак не всі з них мають стосунок до важкої промисловості чи оборони. Зокрема, в цьому переліку є такі спеціальності, як розведення верблюдів, вирощування ягід, штукатурні та малярні роботи. 

Також кореспондент Новини.LIVE запитав у киян, кого потрібно бронювати від мобілізації. Один з мешканців столиці заявив про діджеїв, дизайнерів та музикантів. Він вважає, що їм потрібно фінансово допомагати розвиватися.

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14:29 Виплати на дітей — хто та скільки може отримати у 2024 році

14:23 Три людини загинули в Харкові внаслідок удару РФ — куди потрапили ворожі ракети

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:15 Терехов назвав кількість постраждалих у Харкові після обстрілу

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