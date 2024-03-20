Нардеп назвал угрозы для налоговой системы в случае мобилизации всех мужчин

Народный депутат от объединения "Умная политика" Роман Бабий прокомментировал скандальный список Кабмина с профессиями, которые хотят забронировать от мобилизации. Он также назвал угрозы для налоговой системы в случае призыва всех мужчин.

Об этом Роман Бабий говорил в эфире Новини.LIVE.

Мобилизация в Украине

В частности, в перечне Кабмина есть такие специальности, как разведение верблюдов, выращивание ягод, штукатурные и малярные работы.

"Это я бегло смотрю этот список и понимаю, что сюда входит все. Максимально пытались расшить этот перечень, в том числе верблюдами. Я, кстати, не знаю, где у нас верблюдов разводят", — сказал Бабий.

Нардеп отметил, что экономика должна функционировать даже во время войны. По его словам, без людей она работать не будет. Прежде всего это предприятия критической инфраструктуры и те компании, которые позволят собирать налоги и этим же обеспечивать Силы обороны.

"Если мобилизовать с предприятия всех, то оно просто закроется, мы потеряем налогоплательщика. Это будет удар по экономике, поэтому к этому нужно подходить взвешенно", — подчеркнул нардеп.

Бабий подчеркнул, что основания для бронирования устанавливает Кабмин.

Напомним, Кабмин намерен бронировать работников в отраслях, которые считает критически важными для развития страны, однако не все из них имеют отношение к тяжелой промышленности или обороне. В частности, в этом перечне есть такие специальности, как разведение верблюдов, выращивание ягод, штукатурные и малярные работы.

Также корреспондент Новини.LIVE спросил киевлян, кого нужно бронировать от мобилизации. Один из жителей столицы заявил о диджеях, дизайнерах и музыкантах. Он считает, что им нужно финансово помогать развиваться.