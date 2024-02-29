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Мобілізаційний законопроєкт — нардеп пояснив, що не так з положенням про демобілізацію

Мобілізаційний законопроєкт — нардеп пояснив, що не так з положенням про демобілізацію

29 лютого 2024 р. 18:34

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18:34 Мобілізаційний законопроєкт — нардеп пояснив, що не так з положенням про демобілізацію

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18:00 Життя під обстрілами — як живуть люди у прифронтовому Оріхові на Запоріжжі

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17:10 Нові "шахеди" РФ — чим відрізняються і для чого їх фарбують у чорний колір

Text

16:18 Яке озброєння необхідне ЗСУ — бійці про ситуацію на фронті та потреби армії

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15:36 Стало відомо, як Україні вдалося уникнути відключень світла взимку

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15:01 Військовий запропонував зменшити призовний вік до 23 років

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Народний депутат від фракції "Розумна політика" Роман Бабій заявив, що у новому законопроєкті про мобілізацію положення про демобілізацію потрібно змінити. Адже зараз, на його думку, воно має невизначений термін. 

Про це політик розповів у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Проблеми демобілізації 

За словами Бабія, демобілізація — це перш за все про справедливість по відношенню до українських військових. 

"Питання демобілізації має бути невід'ємною частиною цих змін. Це про справедливість, якої так потребують військові", — сказав нардеп. 

Він додав, що наразі в законопроєкті це положення має невизначений термін. 

"36 місяців плюс рішення Ставки, а коли воно буде — ніхто не може гарантувати й знати", — сказав Бабій. 

Політик наголосив, його колеги пропонують ідею, щоб термін служби для демобілізації був 24 місяці, 8 із яких військовий брав участь у бойових діях.

Нагадаємо, бойовий медик Дмитро Козятинський вважає, що мобілізаційний вік в Україні потрібно зменшити хоча б до 23 років. Він переконаний, що воювати та захищати свою Батьківщину повинні усі. 

До слова, нардепи подали вже 4195 правок до законопроєкту про мобілізацію. Очікується, що 6 березня документ розглядатимуть у Верховній Раді. 

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19:23 Мерія Львова відсудила мільйони гривень у скандального забудовника — що сталося

19:19 Туск зустрівся з польськими фермерами — переговори не минули без скандалів

19:15 Одеса залишається метою Путіна, — Bloomberg

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:09 У Львові хірурги зробили складну операцію на легенях, не розкриваючи грудну клітку — деталі

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18:34 Мобілізаційний законопроєкт — нардеп пояснив, що не так з положенням про демобілізацію

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16:18 Яке озброєння необхідне ЗСУ — бійці про ситуацію на фронті та потреби армії

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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15:36 Стало відомо, як Україні вдалося уникнути відключень світла взимку

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15:01 Військовий запропонував зменшити призовний вік до 23 років

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