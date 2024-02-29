Мобілізаційний законопроєкт — нардеп пояснив, що не так з положенням про демобілізацію

Народний депутат від фракції "Розумна політика" Роман Бабій заявив, що у новому законопроєкті про мобілізацію положення про демобілізацію потрібно змінити. Адже зараз, на його думку, воно має невизначений термін.

Про це політик розповів у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Проблеми демобілізації

За словами Бабія, демобілізація — це перш за все про справедливість по відношенню до українських військових.

"Питання демобілізації має бути невід'ємною частиною цих змін. Це про справедливість, якої так потребують військові", — сказав нардеп.

Він додав, що наразі в законопроєкті це положення має невизначений термін.

"36 місяців плюс рішення Ставки, а коли воно буде — ніхто не може гарантувати й знати", — сказав Бабій.

Політик наголосив, його колеги пропонують ідею, щоб термін служби для демобілізації був 24 місяці, 8 із яких військовий брав участь у бойових діях.

Нагадаємо, бойовий медик Дмитро Козятинський вважає, що мобілізаційний вік в Україні потрібно зменшити хоча б до 23 років. Він переконаний, що воювати та захищати свою Батьківщину повинні усі.

До слова, нардепи подали вже 4195 правок до законопроєкту про мобілізацію. Очікується, що 6 березня документ розглядатимуть у Верховній Раді.