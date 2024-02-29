Мобилизационный законопроект — нардеп объяснил, что не так с положением о демобилизации

Народный депутат от фракции "Умная политика" Роман Бабий заявил, что в новом законопроекте о мобилизации положение о демобилизации нужно изменить. Ведь сейчас, по его мнению, оно имеет неопределенный срок.

Об этом политик рассказал в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Проблемы демобилизации

По словам Бабия, демобилизация — это, прежде всего, справедливость по отношению к украинским военным.

"Вопрос демобилизации должен быть неотъемлемой частью этих изменений. Это о справедливости, в которой так нуждаются военные", — сказал нардеп.

Он добавил, что в настоящее время в законопроекте это положение имеет неопределенный срок.

"36 месяцев плюс решение Ставки, а когда оно будет — никто не может гарантировать и знать", — сказал Бабий.

Политик подчеркнул, что его коллеги предлагают идею, чтобы срок службы для демобилизации был 24 месяца, 8 из которых военный участвовал в боевых действиях.

Напомним, боевой медик Дмитрий Козятинский считает, что мобилизационный возраст в Украине нужно снизить хотя бы до 23 лет. Он убежден, что воевать и защищать свою Родину должны все.

К слову, нардепы подали уже 4195 поправок к законопроекту о мобилизации. Ожидается, что 6 марта документ будет рассмотрен в Верховной Раде.