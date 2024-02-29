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Мобилизационный законопроект — нардеп объяснил, что не так с положением о демобилизации

Мобилизационный законопроект — нардеп объяснил, что не так с положением о демобилизации

29 февраля 2024 г. 18:34

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18:34 Мобилизационный законопроект — нардеп объяснил, что не так с положением о демобилизации

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18:00 Жизнь под обстрелами — как живут люди в прифронтовом Орехове на Запорожье

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17:10 Новые "шахеды" РФ — чем отличаются и для чего их окрашивают в черный цвет

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16:18 Какое вооружение необходимо ВСУ — бойцы о ситуации на фронте и нуждах армии

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15:36 Стало известно, как Украине удалось избежать отключений света зимой

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15:01 Военный предложил снизить призывной возраст до 23 лет

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14:25 Может ли рекрутинг заменить мобилизацию — объяснение военного

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Народный депутат от фракции "Умная политика" Роман Бабий заявил, что в новом законопроекте о мобилизации положение о демобилизации нужно изменить. Ведь сейчас, по его мнению, оно имеет неопределенный срок.

Об этом политик рассказал в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Проблемы демобилизации

По словам Бабия, демобилизация — это, прежде всего, справедливость по отношению к украинским военным.

"Вопрос демобилизации должен быть неотъемлемой частью этих изменений. Это о справедливости, в которой так нуждаются военные", — сказал нардеп.

Он добавил, что в настоящее время в законопроекте это положение имеет неопределенный срок.

"36 месяцев плюс решение Ставки, а когда оно будет — никто не может гарантировать и знать", — сказал Бабий.

Политик подчеркнул, что его коллеги предлагают идею, чтобы срок службы для демобилизации был 24 месяца, 8 из которых военный участвовал в боевых действиях.

Напомним, боевой медик Дмитрий Козятинский считает, что мобилизационный возраст в Украине нужно снизить хотя бы до 23 лет. Он убежден, что воевать и защищать свою Родину должны все.

К слову, нардепы подали уже 4195 поправок к законопроекту о мобилизации. Ожидается, что 6 марта документ будет рассмотрен в Верховной Раде.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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