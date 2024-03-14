Мобілізація в Україні — нардеп пояснив, як збільшити мотивацію у військових

Народний депутат Сергій Соболєв переконаний, що законопроєкт про мобілізацію повинен стимулювати військових, а не навпаки карати громадян. Підвищити рівень мотивації, на його думку, можна шляхом збільшення заробітної платні та забезпечення соціального захисту.

Про це політик сказав у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Як збільшити мотивацію у військових служити

"Якраз народні депутати підійшли зворотнім шляхом. Покарання у нас і так достатньо жорсткі. А як простимулювати, щоб максимально залучити до армії?" — сказав Соболєв, коментуючи важливість мотивації у військових.

Він додав, що стимулювати бажання у бійців можна так:

збільшити зарплату до 200 тис. грн бійцям, які перебувають на бойових лініях;

підняти забезпечення всім іншим категоріям;

стимулювати бійців, які знищують ворожу техніку;

надати можливість військовим та їхнім дітям вступати у ВНЗ на бюджет;

надати можливість учасникам бойових дій займати посади в державній службі та силових органах.

Нагадаємо, нардеп Роман Бабій заявив, що зупинка функціонування Верховної Ради пов'язана безпосередньо з розглядом мобілізаційного законопроєкту. Особливо дискусійною, за його словами, стала норма про обмеження санкцій для ухилянтів.

До слова, в Україні тривають обговорення і розгляд правок до нового законопроєкту про мобілізацію.