Мобілізація в Україні — нардеп пояснив, як збільшити мотивацію у військових

Народний депутат Сергій Соболєв переконаний, що законопроєкт про мобілізацію повинен стимулювати військових, а не навпаки карати громадян. Підвищити рівень мотивації, на його думку, можна шляхом збільшення заробітної платні та забезпечення соціального захисту.
Про це політик сказав у ранковому ефірі Ранок.LIVE.
Як збільшити мотивацію у військових служити
"Якраз народні депутати підійшли зворотнім шляхом. Покарання у нас і так достатньо жорсткі. А як простимулювати, щоб максимально залучити до армії?" — сказав Соболєв, коментуючи важливість мотивації у військових.
Він додав, що стимулювати бажання у бійців можна так:
- збільшити зарплату до 200 тис. грн бійцям, які перебувають на бойових лініях;
- підняти забезпечення всім іншим категоріям;
- стимулювати бійців, які знищують ворожу техніку;
- надати можливість військовим та їхнім дітям вступати у ВНЗ на бюджет;
- надати можливість учасникам бойових дій займати посади в державній службі та силових органах.
Нагадаємо, нардеп Роман Бабій заявив, що зупинка функціонування Верховної Ради пов'язана безпосередньо з розглядом мобілізаційного законопроєкту. Особливо дискусійною, за його словами, стала норма про обмеження санкцій для ухилянтів.
До слова, в Україні тривають обговорення і розгляд правок до нового законопроєкту про мобілізацію.