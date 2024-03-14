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Мобілізація в Україні — нардеп пояснив, як збільшити мотивацію у військових

Мобілізація в Україні — нардеп пояснив, як збільшити мотивацію у військових

14 березня 2024 р. 12:30

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12:30 Мобілізація в Україні — нардеп пояснив, як збільшити мотивацію у військових

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12:30 Мобілізація в Україні — нардеп пояснив, як збільшити мотивацію у військових

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11:05 Бабій розповів, чому досі не ухвалили законопроєкт про мобілізацію

Text

10:17 Нардеп заявив, що обмеження керування авто для ухилянтів можуть повернути в законопроєкт

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09:13 Гуменюк прокоментувала спробу РФ дістатися правого берега Херсону

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08:06 Що насправді відбувається зараз у Верховній Раді — ефір Новини.LIVE

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Народний депутат Сергій Соболєв переконаний, що законопроєкт про мобілізацію повинен стимулювати військових, а не навпаки карати громадян. Підвищити рівень мотивації, на його думку, можна шляхом збільшення заробітної платні та забезпечення соціального захисту. 

Про це політик сказав у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Як збільшити мотивацію у військових служити 

"Якраз народні депутати підійшли зворотнім шляхом. Покарання у нас і так достатньо жорсткі. А як простимулювати, щоб максимально залучити до армії?" — сказав Соболєв, коментуючи важливість мотивації у військових. 

Він додав, що стимулювати бажання у бійців можна так:

  • збільшити зарплату до 200 тис. грн бійцям, які перебувають на бойових лініях;
  • підняти забезпечення всім іншим категоріям;
  • стимулювати бійців, які знищують ворожу техніку;
  • надати можливість військовим та їхнім дітям вступати у ВНЗ на бюджет;
  • надати можливість учасникам бойових дій займати посади в державній службі та силових органах.

Нагадаємо, нардеп Роман Бабій заявив, що зупинка функціонування Верховної Ради пов'язана безпосередньо з розглядом мобілізаційного законопроєкту. Особливо дискусійною, за його словами, стала норма про обмеження санкцій для ухилянтів.

До слова, в Україні тривають обговорення і розгляд правок до нового законопроєкту про мобілізацію

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12:27 Забарний розповів, як йому вдалося забити перший гол у АПЛ

12:22 Допомога ВПО — у Києві створять платформу для підтримки переселенців

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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