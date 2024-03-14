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Мобилизация в Украине — нардеп объяснил, как увеличить мотивацию у военных

Мобилизация в Украине — нардеп объяснил, как увеличить мотивацию у военных

14 марта 2024 г. 12:30

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12:30 Мобилизация в Украине — нардеп объяснил, как увеличить мотивацию у военных

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11:05 Бабий рассказал, почему до сих пор не приняли законопроект о мобилизации

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10:17 Нардеп заявил, что ограничение управления авто для уклонистов могут вернуть в законопроект

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09:13 Гуменюк прокомментировала попытку РФ добраться до правого берега Херсона

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23:09 В 3 ОШБр рассказали неизвестные подробности битвы за Авдеевку

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22:48 Нардеп рассказал, как влияют на россиян удары по стратегической инфраструктуре РФ

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22:18 Скандал на "Оскаре" из-за украинского фильма — Александр Роднянский в эфире Новини.LIVE

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Народный депутат Сергей Соболев убежден, что законопроект о мобилизации должен стимулировать военных, а не наоборот наказывать граждан. Повысить уровень мотивации, по его мнению, можно путем увеличения заработной платы и обеспечения социальной защиты.

Об этом политик сказал в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Как увеличить мотивацию у военных служить

"Как раз народные депутаты подошли обратным путем. Наказания у нас и так достаточно жесткие. А как простимулировать, чтобы максимально привлечь в армию?" — сказал Соболев, комментируя важность мотивации у военных.

Он добавил, что стимулировать желание у бойцов можно так:

  • увеличить зарплату до 200 тыс. грн находящимся на боевых линиях бойцам;Мобилизация в Украине — нардеп объяснил, как увеличить мотивацию у военных - фото 1
  • поднять обеспечение всем остальным категориям;Мобилизация в Украине — нардеп объяснил, как увеличить мотивацию у военных - фото 2
  • стимулировать бойцов, уничтожающих вражескую технику;Мобилизация в Украине — нардеп объяснил, как увеличить мотивацию у военных - фото 3
  • предоставить возможность военным и их детям поступать в вузы на бюджет;
  • предоставить возможностьМобилизация в Украине — нардеп объяснил, как увеличить мотивацию у военных - фото 4 участникам боевых действий занимать должности в государственной службе и силовых органах.

Напомним, нардеп Роман Бабий заявил, что остановка функционирования Верховной Рады связана напрямую с рассмотрением мобилизационного законопроекта. Особенно дискуссионной, по его словам, стала норма об ограничении санкций уклонистов.

К слову, в Украине продолжаются обсуждение и рассмотрение поправок к новому законопроекту о мобилизации .

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12:45 Массированные обстрелы Одесской области — Гуменюк о тактике врага

обновлено:

12:40 Масштабная воздушная тревога в Украине – какая опасность

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:37 Минобороны представило новые правила рекрутинга в ВСУ

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