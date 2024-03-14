Мобилизация в Украине — нардеп объяснил, как увеличить мотивацию у военных

Народный депутат Сергей Соболев убежден, что законопроект о мобилизации должен стимулировать военных, а не наоборот наказывать граждан. Повысить уровень мотивации, по его мнению, можно путем увеличения заработной платы и обеспечения социальной защиты.

Об этом политик сказал в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Как увеличить мотивацию у военных служить

"Как раз народные депутаты подошли обратным путем. Наказания у нас и так достаточно жесткие. А как простимулировать, чтобы максимально привлечь в армию?" — сказал Соболев, комментируя важность мотивации у военных.

Он добавил, что стимулировать желание у бойцов можно так:

увеличить зарплату до 200 тыс. грн находящимся на боевых линиях бойцам;

поднять обеспечение всем остальным категориям;

стимулировать бойцов, уничтожающих вражескую технику;

предоставить возможность военным и их детям поступать в вузы на бюджет;

предоставить возможность участникам боевых действий занимать должности в государственной службе и силовых органах.

Напомним, нардеп Роман Бабий заявил, что остановка функционирования Верховной Рады связана напрямую с рассмотрением мобилизационного законопроекта. Особенно дискуссионной, по его словам, стала норма об ограничении санкций уклонистов.

К слову, в Украине продолжаются обсуждение и рассмотрение поправок к новому законопроекту о мобилизации .