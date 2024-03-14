Мобилизация в Украине — нардеп объяснил, как увеличить мотивацию у военных

Народный депутат Сергей Соболев убежден, что законопроект о мобилизации должен стимулировать военных, а не наоборот наказывать граждан. Повысить уровень мотивации, по его мнению, можно путем увеличения заработной платы и обеспечения социальной защиты.
Об этом политик сказал в утреннем эфире Ранок.LIVE.
Как увеличить мотивацию у военных служить
"Как раз народные депутаты подошли обратным путем. Наказания у нас и так достаточно жесткие. А как простимулировать, чтобы максимально привлечь в армию?" — сказал Соболев, комментируя важность мотивации у военных.
Он добавил, что стимулировать желание у бойцов можно так:
- увеличить зарплату до 200 тыс. грн находящимся на боевых линиях бойцам;
- поднять обеспечение всем остальным категориям;
- стимулировать бойцов, уничтожающих вражескую технику;
- предоставить возможность военным и их детям поступать в вузы на бюджет;
- предоставить возможность участникам боевых действий занимать должности в государственной службе и силовых органах.
Напомним, нардеп Роман Бабий заявил, что остановка функционирования Верховной Рады связана напрямую с рассмотрением мобилизационного законопроекта. Особенно дискуссионной, по его словам, стала норма об ограничении санкций уклонистов.
К слову, в Украине продолжаются обсуждение и рассмотрение поправок к новому законопроекту о мобилизации .