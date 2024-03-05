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Мобілізація в Україні — експерт розповів про важливість мотивації

Мобілізація в Україні — експерт розповів про важливість мотивації

05 березня 2024 р. 15:16

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15:16 Мобілізація в Україні — експерт розповів про важливість мотивації

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14:40 Ігнат відповів, чи дійсно американські винищувачі F-35 захищають українське небо

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13:57 Чи підлягає корабель РФ "Сергій Котов" ремонту — Гуменюк відповіла

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:07 У Раді розкритикували деякі заклади освіти — в чому причина

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12:32 Окупанти почали частіше застосовувати КАБи по Сумщині — військовий розповів наслідки

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12:01 Окупанти розповіли деталі знищення корабля "Сергій Котов" — перехоплення ГУР

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В Україні продовжується загальна мобілізація. На думку військового аналітика Дениса Поповича, у цьому процесі ключовим є питання мотивації, яка практично відсутня у людей. У цьому контексті, він вважає, що слід звернути увагу на ув'язнених, які особисто виявляють бажання воювати. 

Про це експерт розповів у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Проблеми мобілізації в Україні

"Мобілізація йде: людей беруть до армії, виписують повістки. Питання: яким чином? Питання в тому, наскільки люди мотивовані йти до війська. Мобілізація — це питання мотивації", — сказав Попович, говорячи про проблеми мобілізації та відсутність мотивації у людей. 

Він додав, що у цьому контексті варто звернути увагу на ув'язнених, адже деякі з них особисто виявляють бажання воювати. Однак, у такому випадку слід звертати увагу на злочини, які ті вчинили. 

"Я теж чув, що ті засуджені які знаходяться у місцях позбавлення волі були б не проти взяти участь у бойових діях. Але треба дивитися на умови, які злочини вони вчинили", — сказав експерт. 

Нагадаємо, нардеп Роман Грищук заявив, що наразі парламент працює над розв'язанням питань з багатьох положень законопроєкту про мобілізацію. Він розповів, стосовно яких питань Рада дійшла згоди.

Також ми писали, що комітет вже приступив до детального розгляду проблемних блоків та принципових моментів. 

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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