Мобілізація в Україні — експерт розповів про важливість мотивації

В Україні продовжується загальна мобілізація. На думку військового аналітика Дениса Поповича, у цьому процесі ключовим є питання мотивації, яка практично відсутня у людей. У цьому контексті, він вважає, що слід звернути увагу на ув'язнених, які особисто виявляють бажання воювати.

Про це експерт розповів у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Проблеми мобілізації в Україні

"Мобілізація йде: людей беруть до армії, виписують повістки. Питання: яким чином? Питання в тому, наскільки люди мотивовані йти до війська. Мобілізація — це питання мотивації", — сказав Попович, говорячи про проблеми мобілізації та відсутність мотивації у людей.

Він додав, що у цьому контексті варто звернути увагу на ув'язнених, адже деякі з них особисто виявляють бажання воювати. Однак, у такому випадку слід звертати увагу на злочини, які ті вчинили.

"Я теж чув, що ті засуджені які знаходяться у місцях позбавлення волі були б не проти взяти участь у бойових діях. Але треба дивитися на умови, які злочини вони вчинили", — сказав експерт.

Нагадаємо, нардеп Роман Грищук заявив, що наразі парламент працює над розв'язанням питань з багатьох положень законопроєкту про мобілізацію. Він розповів, стосовно яких питань Рада дійшла згоди.

Також ми писали, що комітет вже приступив до детального розгляду проблемних блоків та принципових моментів.