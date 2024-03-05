Мобилизация в Украине — эксперт рассказал о важности мотивации

В Украине продолжается всеобщая мобилизация. По мнению военного аналитика Дениса Поповича, в этом процессе ключевым является вопрос мотивации, которая практически отсутствует у людей. В этом контексте он считает, что следует обратить внимание на заключенных, которые лично проявляют желание воевать.

Об этом эксперт рассказал в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Проблемы мобилизации в Украине

"Мобилизация идет: людей берут в армию, выписывают повестки. Вопрос: каким образом? Вопрос в том, насколько люди мотивированы идти в армию. Мобилизация — это вопрос мотивации", — сказал Попович, говоря о проблемах мобилизации и отсутствии мотивации у людей.

Он добавил, что в этом контексте следует обратить внимание на заключенных, ведь некоторые из них лично выражают желание воевать. Однако в таком случае следует обращать внимание на преступления, которые они совершили.

"Я тоже слышал, что те осужденные, которые находятся в местах лишения свободы, были бы не прочь принять участие в боевых действиях. Но надо смотреть на условия, какие преступления они совершили", — сказал эксперт.

Напомним, нардеп Роман Грищук заявил, что в настоящее время парламент работает над решением вопросов по многим положениям законопроекта о мобилизации. Он рассказал, по каким вопросам Совет пришел к согласию.

Также мы писали, что комитет уже приступил к детальному рассмотрению проблемных блоков и принципиальных моментов.