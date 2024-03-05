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Мобилизация в Украине — эксперт рассказал о важности мотивации

Мобилизация в Украине — эксперт рассказал о важности мотивации

5 марта 2024 г. 15:16

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15:16 Мобилизация в Украине — эксперт рассказал о важности мотивации

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13:57 Подлежит ли корабль РФ "Сергей Котов" ремонту — Гуменюк ответила

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13:07 В Раде раскритиковали некоторые учебные заведения — в чем причина

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12:32 Оккупанты стали чаще применять КАБы по Сумщине — военный рассказал последствия

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Text

12:01 Оккупанты рассказали детали уничтожения корабля "Сергей Котов" — перехват ГУР

Text

11:38 Блокада границы Польши — нардеп объяснил, почему это политическая борьба и какие партии фигурируют

Text

11:02 Уничтожение корабля "Сергей Котов" — что известно о российском судне

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10:40 В ГУР показали, как уничтожили корабль "Сергей Котов" — впечатляющие кадры

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В Украине продолжается всеобщая мобилизация. По мнению военного аналитика Дениса Поповича, в этом процессе ключевым является вопрос мотивации, которая практически отсутствует у людей. В этом контексте он считает, что следует обратить внимание на заключенных, которые лично проявляют желание воевать.

Об этом эксперт рассказал в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Проблемы мобилизации в Украине

"Мобилизация идет: людей берут в армию, выписывают повестки. Вопрос: каким образом? Вопрос в том, насколько люди мотивированы идти в армию. Мобилизация — это вопрос мотивации", — сказал Попович, говоря о проблемах мобилизации и отсутствии мотивации у людей.

Он добавил, что в этом контексте следует обратить внимание на заключенных, ведь некоторые из них лично выражают желание воевать. Однако в таком случае следует обращать внимание на преступления, которые они совершили.

"Я тоже слышал, что те осужденные, которые находятся в местах лишения свободы, были бы не прочь принять участие в боевых действиях. Но надо смотреть на условия, какие преступления они совершили", — сказал эксперт.

Напомним, нардеп Роман Грищук заявил, что в настоящее время парламент работает над решением вопросов по многим положениям законопроекта о мобилизации. Он рассказал, по каким вопросам Совет пришел к согласию.

Также мы писали, что комитет уже приступил к детальному рассмотрению проблемных блоков и принципиальных моментов.

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15:05 Одесского судью еще на месяц отстранили от обязанностей

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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