Юристка відповіла, які документи потрібно мати громадянам після оновлення даних

Юристка Надія Шуляк відповіла, які документи потрібно мати громадянам після оновлення даних. Вона радить носити з собою тимчасове посвідчення чи паперовий обліковий документ.

Про це Надія Шуляк сказала в інтерв’ю для Новини.LIVE.

Які документи потрібно носити з собою після оновлення даних

"Я б радила видрукувати той документ з QR-кодом, який підтягується у застосунку, і мати його завжди з собою, крім паперового військового облікового документа, який повинен бути також на руках", — наголосив Шуляк.

Вона зазначила, що поняття електронного військового документа існує, однак самого документа, який має таку назву, немає.

Нагадаємо, у застосунку "Резерв+" можна буде подати запит на відстрочку від мобілізації. Така функція є однією з найбажаніших у користувачів.

Також приходити до рекрутингового центру військовозобов'язані можуть навіть після отримання повістки. Це необхідно для того, щоб майбутні бійці могли обрати собі посаду та військову частину.