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Юристка відповіла, які документи потрібно мати громадянам після оновлення даних

Юристка відповіла, які документи потрібно мати громадянам після оновлення даних

21 липня 2024 р. 19:57

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19:57 Юристка відповіла, які документи потрібно мати громадянам після оновлення даних

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17:12 Військовослужбовець Третьої штурмової наголосив на тому, що не потрібно забувати про війну в Україні

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13:23 Боєць 3-ої ОШБр пояснив, як ефективно можна змінити рекрутинг в Україні

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20:51 Юристка пояснила, чому після оновлення даних у "Резерв+" не припиняють приходити повістки

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08:07 І зброя не допоможе — боєць Третьої штурмової назвав найважливіший ресурс для наступу

19 липня 2024
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22:11 Боєць 3 ОШБр "Бочка" заявив, що Росія кидає свої резерви на Харків

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17:50 Масштабний технологічний збій та Трамп про можливу Третю світову — ефір Вечір.LIVE

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16:38 Росіяни зосереджуються у Запорізькій області —Андрющенко повідомив про імовірні цілі

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Юристка Надія Шуляк відповіла, які документи потрібно мати громадянам після оновлення даних. Вона радить носити з собою тимчасове посвідчення чи паперовий обліковий документ.

Про це Надія Шуляк сказала в інтерв’ю для Новини.LIVE.

Які документи потрібно носити з собою після оновлення даних

"Я б радила видрукувати той документ з QR-кодом, який підтягується у застосунку, і мати його завжди з собою, крім паперового військового облікового документа, який повинен бути також на руках", — наголосив Шуляк.

Вона зазначила, що поняття електронного військового документа існує, однак самого документа, який має таку назву, немає.

Нагадаємо, у застосунку "Резерв+" можна буде подати запит на відстрочку від мобілізації. Така функція є однією з найбажаніших у користувачів.

Також приходити до рекрутингового центру військовозобов'язані можуть навіть після отримання повістки. Це необхідно для того, щоб майбутні бійці могли обрати собі посаду та військову частину.

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19:53 За фактом трагедії на атракціоні в Києві розпочато розслідування

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:25 На заміну спеці прийшли дощі — повний прогноз погоди в Україні на наступний тиждень

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19:57 Юристка відповіла, які документи потрібно мати громадянам після оновлення даних

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17:12 Військовослужбовець Третьої штурмової наголосив на тому, що не потрібно забувати про війну в Україні

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13:23 Боєць 3-ої ОШБр пояснив, як ефективно можна змінити рекрутинг в Україні

20 липня 2024
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20:51 Юристка пояснила, чому після оновлення даних у "Резерв+" не припиняють приходити повістки

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