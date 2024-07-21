Юрист ответила, какие документы нужно иметь гражданам после обновления данных

Юрист Надежда Шуляк ответила, какие документы нужно иметь гражданам после обновления данных. Она рекомендует носить с собой временное удостоверение либо бумажный учетный документ.

Об этом Надежда Шуляк сказала в интервью для Новини.LIVE.

Какие документы носить с собой после обновления данных

"Я бы советовала распечатать тот документ с QR-кодом, который подтягивается в приложении, и иметь его всегда с собой, кроме бумажного военного учетного документа, который должен быть также на руках", — подчеркнул Шуляк.

Она отметила, что понятие электронного военного документа существует, однако самого документа, имеющего такое название, нет.

Напомним, в приложении "Резерв+" можно будет подать запрос на отсрочку от мобилизации. Такая функция является одной из самых желанных у пользователей.

Также приходить в рекрутинговый центр военнообязанные могут даже после получения повестки. Это необходимо для того, чтобы будущие бойцы могли выбрать себе должность и воинскую часть.