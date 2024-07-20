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Юристка пояснила, чому після оновлення даних у "Резерв+" не припиняють приходити повістки

Юристка пояснила, чому після оновлення даних у "Резерв+" не припиняють приходити повістки

20 липня 2024 р. 20:51

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20:51 Юристка пояснила, чому після оновлення даних у "Резерв+" не припиняють приходити повістки

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20:51 Юристка пояснила, чому після оновлення даних у "Резерв+" не припиняють приходити повістки

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08:07 І зброя не допоможе — боєць Третьої штурмової назвав найважливіший ресурс для наступу

19 липня 2024
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22:11 Боєць 3 ОШБр "Бочка" заявив, що Росія кидає свої резерви на Харків

Text

17:50 Масштабний технологічний збій та Трамп про можливу Третю світову — ефір Вечір.LIVE

Text

16:38 Росіяни зосереджуються у Запорізькій області —Андрющенко повідомив про імовірні цілі

Text

14:59 Тисячі росіян переселяються у Маріуполь — Андрющенко пояснив, у чому особливість міграції

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13:00 Зеленський про закінчення війни, масовий IT-збій та ситуація в енергетиці — ефір День.LIVE

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Юристка Надія Шуляк розповіла, що деяким військовозобов'язаним, які оновили дані через додаток "Резерв+", помилково приходять повістки. Це може бути пов'язане з технічними проблемами.

Про це Шуляк сказав в ефірі Новини.LIVE у суботу, 20 липня.

Повістки можуть прийти помилково

Шуляк розповіла, що така ситуація з повістками може бути через те, що додатки "Резерв+" та "Оберіг" ще мають певні "баги".

Зараз з цих додатків намагаються створити єдиний державний реєстр обліку військовозобов'язаних, резервістів, який мав бути створений за законом ще у 2014 або 2016 році. 

Юристка також зазначила, що усі військові частини та ТЦК мають доступ до реєстру з даними громадян.

Нагадаємо, згідно із законом про мобілізацію, певним категоріям військовозобов'язаних надається можливість отримати відстрочку від служби. У Міністерстві оборони повідомили, чи можливо подати запит на відстрочку онлайн.

Ми повідомляли, що 90% військовозобов'язаних чоловіків, які раніше мали статус обмежено придатних, військово-лікарська комісія визнає придатними до служби. Однак їх також поділяють для служби на передовій та в тилу.

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20:01 Ізраїль завдав авіаударів по паливних складах у Ємені — що відомо

19:36 Немає кому працювати — як українські підприємства вирішують проблему нестачі робочих рук

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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16:38 Росіяни зосереджуються у Запорізькій області —Андрющенко повідомив про імовірні цілі

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14:59 Тисячі росіян переселяються у Маріуполь — Андрющенко пояснив, у чому особливість міграції

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13:00 Зеленський про закінчення війни, масовий IT-збій та ситуація в енергетиці — ефір День.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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23:16 Нардеп Гончаренко заявив, що гроші виділені на захист енергетики були недовикористані