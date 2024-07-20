Юристка пояснила, чому після оновлення даних у "Резерв+" не припиняють приходити повістки

Юристка Надія Шуляк розповіла, що деяким військовозобов'язаним, які оновили дані через додаток "Резерв+", помилково приходять повістки. Це може бути пов'язане з технічними проблемами.

Про це Шуляк сказав в ефірі Новини.LIVE у суботу, 20 липня.

Повістки можуть прийти помилково

Шуляк розповіла, що така ситуація з повістками може бути через те, що додатки "Резерв+" та "Оберіг" ще мають певні "баги".

Зараз з цих додатків намагаються створити єдиний державний реєстр обліку військовозобов'язаних, резервістів, який мав бути створений за законом ще у 2014 або 2016 році.

Юристка також зазначила, що усі військові частини та ТЦК мають доступ до реєстру з даними громадян.

Нагадаємо, згідно із законом про мобілізацію, певним категоріям військовозобов'язаних надається можливість отримати відстрочку від служби. У Міністерстві оборони повідомили, чи можливо подати запит на відстрочку онлайн.

Ми повідомляли, що 90% військовозобов'язаних чоловіків, які раніше мали статус обмежено придатних, військово-лікарська комісія визнає придатними до служби. Однак їх також поділяють для служби на передовій та в тилу.