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Юристка объяснила, почему после обновления данных в "Резерв+" не прекращают приходить повестки

Юристка объяснила, почему после обновления данных в "Резерв+" не прекращают приходить повестки

20 июля 2024 г. 20:51

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08:07 И оружие не поможет — боец Третьей штурмовой назвал самый важный ресурс для наступления

19 июля 2024
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22:11 Боец 3 ОШБр "Бочка" заявил, что Россия бросает свои резервы на Харьков

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17:50 Масштабный технологический сбой и Трамп о возможной Третьей мировой — эфире Вечір.LIVE

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16:38 Россияне сосредотачиваются в Запорожской области — Андрющенко сообщил о возможных целях

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Юрист Надежда Шуляк рассказала, что некоторым военнообязанным, которые обновили данные через приложение "Резерв+", ошибочно приходят повестки. Это может быть связано с техническими проблемами.

Об этом Шуляк сказал в эфире Новини.LIVE в субботу, 20 июля.

Повестки могут прийти по ошибке

Шуляк рассказала, что такая ситуация с повестками может быть потому, что приложения "Резерв+" и "Оберіг" еще имеют определенные "баги".

Сейчас из этих приложений пытаются создать единый государственный реестр учета военнообязанных, резервистов, который должен был быть создан по закону еще в 2014 или 2016 году.

Юрист также отметила, что все воинские части и ТЦК имеют доступ в реестр с данными граждан.

Напомним, согласно закону о мобилизации, определенным категориям военнообязанных предоставляется возможность получить отсрочку от службы. В Министерстве обороны сообщили, возможно ли запросить отсрочку онлайн.

Мы сообщали, что 90% военнообязанных мужчин, ранее имевших статус ограниченно годных, военно-врачебная комиссия признает годными к службе. Однако их также делят для службы на передовой и в тылу.

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