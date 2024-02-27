Гончаренко розповів, скільки правок вніс до закону про мобілізацію й чого вони стосуються

Народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що у новий законопроєкт про мобілізацію він подав 108 правок. Парламентарій наголосив, що для нього найважливіше — це термін служби.

Про це політик розповів у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Правки до мобілізаційного законопроєкту

Як відомо, усього депутати внесли до законопроєкту про мобілізацію 4195 правок. З них, за словами Гончаренка, його 108.

Нардеп наголосив, що для нього основне положення — це термін служби, він відстоює пропозицію щодо 21-місячного терміну. Натомість документ пропонує 36.

"А далі наступний крок — за окремим рішенням Ставки. А це рішення Ставки може бути, а може не бути ніколи. Це фактично обман", — сказав Гончаренко.

Нагадаємо, попередньо відомо, що 6 березня народні обранці голосуватимуть у другому читання за закон про мобілізацію.

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Сергій Демченко заявив, що Президент Володимир Зеленський не вмовляв та не виявляв жодного тиску щодо ухвалення законопроєкту про мобілізацію. Він додав, що голосування відбудеться тоді, як буде проведена робота над правками.