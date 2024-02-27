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Гончаренко розповів, скільки правок вніс до закону про мобілізацію й чого вони стосуються

Гончаренко розповів, скільки правок вніс до закону про мобілізацію й чого вони стосуються

27 лютого 2024 р. 12:25

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12:25 Гончаренко розповів, скільки правок вніс до закону про мобілізацію й чого вони стосуються

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12:25 Гончаренко розповів, скільки правок вніс до закону про мобілізацію й чого вони стосуються

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11:10 Звідки Росія могла дізнатися про плани контрнаступу ЗСУ у 2023-му — експерт розповів

Text

10:33 Нардеп відповів, чому неможливо мобілізувати чиновників

Text

08:00 Як зміниться законопроєкт про мобілізацію після 4 тис правок — ефір Новини.LIVE

26 лютого 2024
Text

18:02 Повернення біженців та демографічна ситуація в Україні — прямий ефір Новини.LIVE

Text

14:59 Новий скандал на польському кордоні — невідомі висипали з вагонів кукурудзу

Text

14:08 Експерт пояснив, чому американські вибори не стануть переломним моментом у війні в Україні

Text

13:30 Наслідки нічної атаки РФ та провокації фермерів на кордоні — новини 26 лютого

Text

13:00 Не українська продукція — в Раді назвали причину протестів у Європі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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Народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що у новий законопроєкт про мобілізацію він подав 108 правок. Парламентарій наголосив, що для нього найважливіше — це термін служби. 

Про це політик розповів у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Правки до мобілізаційного законопроєкту

Як відомо, усього депутати внесли до законопроєкту про мобілізацію 4195 правок. З них, за словами Гончаренка, його 108.

Нардеп наголосив, що для нього основне положення — це термін служби, він відстоює пропозицію щодо 21-місячного терміну. Натомість документ пропонує 36. 

"А далі наступний крок — за окремим рішенням Ставки. А це рішення Ставки може бути, а може не бути ніколи. Це фактично обман", — сказав Гончаренко. 

Нагадаємо, попередньо відомо, що 6 березня народні обранці голосуватимуть у другому читання за закон про мобілізацію.

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Сергій Демченко заявив, що Президент Володимир Зеленський не вмовляв та не виявляв жодного тиску щодо ухвалення законопроєкту про мобілізацію. Він додав, що голосування відбудеться тоді, як буде проведена робота над правками.

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12:28 Боксер з Індії напав на вулиці на відомого блогера Джейка Пола — відео

12:28 У Києві проводять рейди по паркуванню — кому загрожує евакуація транспорту

12:24 У ДПСУ назвали кількість вантажівок, які стоять у черзі на кордоні з Польщею

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:24 Грошова допомога у Польщі — як українцям з інвалідністю отримати виплати

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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