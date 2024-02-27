Гончаренко рассказал, сколько правок внес в закон о мобилизации и чего они касаются

Народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что в новый законопроект о мобилизации он подал 108 поправок. Парламентарий подчеркнул, что для него самое важное — это срок службы.

Об этом политик рассказал в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Правки к мобилизационному законопроекту

Как известно, всего депутаты внесли в законопроект о мобилизации 4195 правок. Из них, по словам Гончаренко, его 108.

Нардеп подчеркнул, что для него основное положение — это срок службы, он отстаивает предложение по 21-месячному сроку. Документ предлагает 36.

"А дальше следующий шаг — по отдельному решению Ставки. А это решение Ставки может быть, а может не быть никогда. Это фактически обман", — сказал Гончаренко.

Напомним, предварительно известно, что 6 марта народные избранники будут голосовать во втором чтении за закон о мобилизации.

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Сергей Демченко заявил, что Президент Владимир Зеленский не уговаривал и не оказывал никакого давления на принятие законопроекта о мобилизации. Он добавил, что голосование состоится, когда будет проведена работа над правками.