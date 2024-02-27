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Гончаренко рассказал, сколько правок внес в закон о мобилизации и чего они касаются

Гончаренко рассказал, сколько правок внес в закон о мобилизации и чего они касаются

27 февраля 2024 г. 12:25

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12:25 Гончаренко рассказал, сколько правок внес в закон о мобилизации и чего они касаются

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11:10 Откуда Россия могла узнать о планах контрнаступления ВСУ в 2023-м — эксперт рассказал

Text

10:33 Нардеп ответил, почему невозможно мобилизировать чиновников

Text

08:00 Как изменится законопроект о мобилизации после 4 тыс правок — эфир Новини.LIVE

26 февраля 2024
Text

18:02 Возвращение беженцев и демографическая ситуация в Украине — прямой эфир Новини.LIVE

Text

14:59 Новый скандал на польской границе — неизвестные высыпали из вагонов кукурузу

Text

14:08 Эксперт объяснил, почему американские выборы не станут переломным моментом в войне в Украине

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Народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что в новый законопроект о мобилизации он подал 108 поправок. Парламентарий подчеркнул, что для него самое важное — это срок службы.

Об этом политик рассказал в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Правки к мобилизационному законопроекту

Как известно, всего депутаты внесли в законопроект о мобилизации 4195 правок. Из них, по словам Гончаренко, его 108.

Нардеп подчеркнул, что для него основное положение — это срок службы, он отстаивает предложение по 21-месячному сроку. Документ предлагает 36.

"А дальше следующий шаг — по отдельному решению Ставки. А это решение Ставки может быть, а может не быть никогда. Это фактически обман", — сказал Гончаренко.

Напомним, предварительно известно, что 6 марта народные избранники будут голосовать во втором чтении за закон о мобилизации.

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Сергей Демченко заявил, что Президент Владимир Зеленский не уговаривал и не оказывал никакого давления на принятие законопроекта о мобилизации. Он добавил, что голосование состоится, когда будет проведена работа над правками.

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