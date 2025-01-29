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Дві третини військових ТЦК придатні до служби, — заява нардепа

Дві третини військових ТЦК придатні до служби, — заява нардепа

29 січня 2025 р. 06:30

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Чимало кількість військовослужбовців ТЦК та СП можна було б залучити до бойових дій. Про це свідчать дані Міністерства оборони України.

Таку заяву в ефірі Вечір.LIVE у вівторок, 28 січня, зробила нардепка Юлія Яцик.

Що відомо про статистику придатних і непридатних військовослужбовців ТЦК та СП

За словами нардепки, на її запит у Міністерстві оборони України відповіли, що близько третини військових ТЦК та СП, згідно з висновком ВЛК, обмежено придатні або непридатні. Інші дві третини працівників військкомату можуть проходити військову службу.

"Навіщо в нас у ТЦК військовослужбовці, які придатні до військової служби, якщо вони конче потрібні на передовій і в зоні бойових дій. Такі роботи (обов'язки представників ТЦК та СП, — Ред.) можуть виконувати цивільні особи, адмінцентри, рекрутингові центри", — заявила Юлія Яцик.

Раніше адвокат Юлія Авраменко розповіла про труднощі служби у ТЦК. Однією із проблем є негативне ставлення суспільства.

Нагадаємо, нардепка Юлія Яцик повідомила, що в Україні можуть запровадити покарання для представників ТЦК та СП і ВЛК. У разі ухвалення відповідного законопроєкту за порушення порядку призову під час мобілізації їм загрожуватиме кримінальна відповідальність.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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