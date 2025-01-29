В Україні можуть запровадити покарання для ТЦК та ВЛК, — Яцик

Верховна Рада України збирається встановити відповідальність для представників ТЦК та ВЛК за порушення ними порядку призову під час мобілізації. Відповідний законопроєкт вже зареєстровано в Раді, однак буде подаватися альтернатива.

Про це в ефірі Вечір.LIVE заявила позафракційний народний депутат Юлія Яцик.

Представники ТЦК та ВЛК нестимуть відповідальність

"По результатам спільного засідання двох комітетів — правоохоронного і нацбезпеки, народився законопроєкт, яким було запроваджено кримінальну відповідальність військовослужбовців в ТЦК та ВЛК", — зазначила нардеп.

Як поінформувала Яцик, документ передбачає до 8 років покарання для представників ВЛК за надання неправдивих медичних висновків, спотворення документів для ухиляння від мобілізації чи порушення порядку її проведення.

Водночас для ТЦК покарання становитиме лише до 2 років позбавлення волі. Кримінальна відповідальність у разі прийняття законопроєкту, буде застосовуватись за балаклави, бусифікацію та інші порушення прав людини під час мобілізаційних заходів.

Однак народний депутат вважає термін покарання для ТЦК замалим, тому буде подавати альтернативу і запросила приєднатися до цього народного депутата від "Європейської солідарності" - Олексія Гончаренко, який теж був учасником ефіру Вечір.LIVE.

"Тобто, це не тяжкий злочин. Тому я буду подавати альтернативу. Олексію, я пропоную тобі теж долучитися до цієї історії, тому що я вважаю, що такі дії, вони повинні мати більш тяжкі наслідки до тих, хто зловживає власними службовими правами працівників ТЦК", — резюмувала Яцик.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що треба значит про процес вручення повістки від ТЦК та як себе поводити, щоб уникнути проблем.

Також ми повідомляли, що Міноборони України через три місяці може подати законопроєкт про демобілізацію на розгляд до Верховної Ради. Однак у разі прийняття, звільнення зі служби не відбудеться так швидко, як всі думають.