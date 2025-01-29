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В Украине могут ввести наказание для ТЦК и ВЛК, — Яцык

В Украине могут ввести наказание для ТЦК и ВЛК, — Яцык

29 января 2025 г. 5:06

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Верховная Рада Украины собирается установить ответственность для представителей ТЦК и ВВК за нарушение ими порядка призыва во время мобилизации. Соответствующий законопроект уже зарегистрирован в Раде, однако будет подаваться альтернатива.

Об этом в эфире Вечір.LIVE заявила внефракционный народный депутат Юлия Яцык.

Представители ТЦК и ВЛК будут нести ответственность

"По результатам совместного заседания двух комитетов — правоохранительного и нацбезопасности, родился законопроект, которым была введена уголовная ответственность военнослужащих в ТЦК и ВВК", — отметила нардеп.

Как проинформировала Яцык, документ предусматривает до 8 лет наказания для представителей ВВК за предоставление ложных медицинских заключений, искажение документов для уклонения от мобилизации или нарушение порядка ее проведения.

В то же время для ТЦК наказание составит лишь до 2 лет лишения свободы. Уголовная ответственность в случае принятия законопроекта, будет применяться за балаклавы, бусификацию и другие нарушения прав человека во время мобилизационных мероприятий.

Однако народный депутат считает срок наказания для ТЦК небольшим, поэтому будет подавать альтернативу и пригласила присоединиться к этому народного депутата от "Европейской солидарности" — Алексея Гончаренко, который тоже был участником эфира Вечір.LIVE.

"То есть, это не тяжкое преступление. Поэтому я буду подавать альтернативу. Алексей, я предлагаю тебе тоже приобщиться к этой истории, потому что я считаю, что такие действия, они должны иметь более тяжкие последствия к тем, кто злоупотребляет собственными служебными правами работников ТЦК", — резюмировала Яцык.

Напомним, недавно мы писали, что нужно знать о процессе вручения повестки от ТЦК и как себя вести, чтобы избежать проблем.

Также мы сообщали, что Минобороны Украины через три месяца может подать законопроект о демобилизации на рассмотрение в Верховную Раду. Однако в случае принятия, увольнение со службы не произойдет так быстро, как все думают.

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