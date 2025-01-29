Две трети военных ТЦК пригодны к службе, — заявление нардепа

Немало количество военнослужащих ТЦК и СП можно было бы привлечь к боевым действиям. Об этом свидетельствуют данные Министерства обороны Украины.

Такое заявление в эфире Вечір.LIVE во вторник, 28 января, сделала нардеп Юлия Яцык.

Что известно о статистике пригодных и непригодных военнослужащих ТЦК и СП

По словам нардепа, на ее запрос в Министерстве обороны Украины ответили, что около трети военных ТЦК и СП, согласно заключению ВВК, ограниченно пригодны или непригодны. Остальные две трети работников военкомата могут проходить военную службу.

"Зачем у нас в ТЦК военнослужащие, которые пригодны к военной службе, если они крайне необходимы на передовой и в зоне боевых действий. Такие работы (обязанности представителей ТЦК и СП, — Ред.) могут выполнять гражданские лица, админцентры, рекрутинговые центры", — заявила Юлия Яцык.

Ранее адвокат Юлия Авраменко рассказала о трудностях службы в ТЦК. Одной из проблем является негативное отношение общества.

Напомним, нардеп Юлия Яцык сообщила, что в Украине могут ввести наказание для представителей ТЦК и СП и ВВК. В случае принятия соответствующего законопроекта за нарушение порядка призыва по мобилизации им будет грозить уголовная ответственность.