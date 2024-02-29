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Чи може рекрутинг замінити мобілізацію — пояснення військового

Чи може рекрутинг замінити мобілізацію — пояснення військового

29 лютого 2024 р. 14:25

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12:34 Підвищення штрафів за ухилення від мобілізації — Дикий пояснив, чому це важливо

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12:01 У ЗСУ прокоментували загибель воїнів 73-го морського центру ССО

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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11:34 Дикий пояснив, для чого потрібен аудит армії й чому не всі мають бути на фронті

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11:02 Гуменюк розповіла, як збиття Су-34 вплинуло на окупантів

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Бойовий медик Дмитро Козятинський розповів, що рекрутинг може бути хорошою складовою процесу мобілізації, але навряд чи повністю його замінить. Військовий пояснив, що тієї кількості добровольців недостатньо, щоб замінити усі потреби Збройних Сил України. 

Про це Козятинський сказав у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Ефективність рекрутингу ЗСУ

За словами Козятинського, стратегія рекрутингу є більш ефективною, адже до відповідних центрів приходять вмотивовані люди за власним бажанням. Втім, їхньої кількості недостатньо. 

"Рекрутинг може виступати, як складова мобілізації, але кількість добровольців, яка є, не може замінити всі потреби ЗСУ", — сказав Козятинський.

Він додав, що в умовах війни інколи необхідні й більш жорсткіші заходи, які можуть проводити представники ТЦК та СП. 

Нагадаємо, військовий аналітик Євген Дикий заявив, що підвищення штрафів за ухилення від мобілізації не вирішить усіх проблем. Однак, без цього кроку решта заходів щодо посилення призову не спрацюють.

До слова, нардепи подали вже 4195 правок до законопроєкту про мобілізацію. Очікується, що 6 березня документ розглядатимуть у Верховній Раді.

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14:11 Рада хоче запровадити нові перевірки українців — про що йдеться

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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