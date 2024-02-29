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Может ли рекрутинг заменить мобилизацию — объяснение военного

Может ли рекрутинг заменить мобилизацию — объяснение военного

29 февраля 2024 г. 14:25

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13:45 В Раде ответили, возможно ли полное закрытие границы с Польшей

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13:05 Почему выход на границы 1991-го не прекратит войну в Украине — журналист ответил

Text

12:34 Повышение штрафов за уклонение от мобилизации — Дикий объяснил, почему это важно

Text

12:01 В ВСУ прокомментировали гибель воинов 73-го морского центра ССО

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

11:34 Дикий объяснил, для чего нужен аудит армии и почему не все должны быть на фронте

Text

11:02 Гуменюк рассказала, как сбивание Су-34 повлияло на оккупантов

Text

10:17 Отправят ли войска НАТО в Украину — ответ Пентагона

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08:00 Визит Зеленского в Албанию и коррупционные скандалы в Минобороны — эфир Новини.LIVE

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Боевой медик Дмитрий Козятинский рассказал, что рекрутинг может быть хорошей составляющей процесса мобилизации, но вряд ли его полностью заменит. Военный объяснил, что того количества добровольцев недостаточно, чтобы заменить все потребности Вооруженных сил Украины.

Об этом Козятинский сказал в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Эффективность рекрутинга ВСУ

По словам Козятинского, стратегия рекрутинга более эффективна, ведь в соответствующие центры приходят мотивированные люди по собственному желанию. Впрочем, их количества недостаточно.

"Рекрутинг может выступать как составляющая мобилизации, но количество добровольцев, которое есть, не может заменить все потребности ВСУ", — сказал Козятинский.

Он добавил, что в условиях войны иногда необходимы более жесткие мероприятия, которые могут проводить представители ТЦК и СП.

Напомним, военный аналитик Евгений Дикий заявил, что повышение штрафов за уклонение от мобилизации не решит всех проблем. Однако без этого шага остальные меры по усилению призыва не сработают.

К слову, нардепы подали уже 4195 поправок к законопроекту о мобилизации. Ожидается, что 6 марта документ будет рассмотрен в Верховной Раде.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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