Может ли рекрутинг заменить мобилизацию — объяснение военного

Боевой медик Дмитрий Козятинский рассказал, что рекрутинг может быть хорошей составляющей процесса мобилизации, но вряд ли его полностью заменит. Военный объяснил, что того количества добровольцев недостаточно, чтобы заменить все потребности Вооруженных сил Украины.

Об этом Козятинский сказал в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Эффективность рекрутинга ВСУ

По словам Козятинского, стратегия рекрутинга более эффективна, ведь в соответствующие центры приходят мотивированные люди по собственному желанию. Впрочем, их количества недостаточно.

"Рекрутинг может выступать как составляющая мобилизации, но количество добровольцев, которое есть, не может заменить все потребности ВСУ", — сказал Козятинский.

Он добавил, что в условиях войны иногда необходимы более жесткие мероприятия, которые могут проводить представители ТЦК и СП.

Напомним, военный аналитик Евгений Дикий заявил, что повышение штрафов за уклонение от мобилизации не решит всех проблем. Однако без этого шага остальные меры по усилению призыва не сработают.

К слову, нардепы подали уже 4195 поправок к законопроекту о мобилизации. Ожидается, что 6 марта документ будет рассмотрен в Верховной Раде.