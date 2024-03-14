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Бабій розповів, чому досі не ухвалили законопроєкт про мобілізацію

Бабій розповів, чому досі не ухвалили законопроєкт про мобілізацію

14 березня 2024 р. 11:05

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11:05 Бабій розповів, чому досі не ухвалили законопроєкт про мобілізацію

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11:05 Бабій розповів, чому досі не ухвалили законопроєкт про мобілізацію

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10:17 Нардеп заявив, що обмеження керування авто для ухилянтів можуть повернути в законопроєкт

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09:13 Гуменюк прокоментувала спробу РФ дістатися правого берега Херсону

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08:06 Що насправді відбувається зараз у Верховній Раді — ефір Новини.LIVE

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23:09 В 3 ОШБр розповіли невідомі подробиці битви за Авдіївку

Text

22:48 Нардеп розповів, як впливають на росіян удари по стратегічній інфраструктурі РФ

Text

22:18 Скандал на "Оскарі" через український фільм — Олександр Роднянський в ефірі Новини.LIVE

Text

22:02 Експерт вказав найважливіші критерії при бронюванні від мобілізації

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20:53 Легіон "Свобода Росії" штурмуватиме Москву — Ілля Пономарьов в ефірі Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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Народний депутат від фракції "Розумна політика" Роман Бабій розповів, чому досі не ухвалили законопроєкт про мобілізацію. За його словами, цього не сталося через його якість, а не правковий "спам".

Про це Роман Бабій сказав в ефірі Новини.LIVE.

Законопроєкт про мобілізацію

Бабій наголосив, якби позиції узгодили з парламентарями, правок було б набагато менше.

"Профільний комітет опрацьовує ці правки, але на цьому тижні було лише одне засідання. Воно перервалося на тому питанні, коли комітет мінімальною кількістю голосів підтримав скасування санкційних обмежень для ухилянтів", — додав нардеп.

Нагадаємо, Бабій заявив, що обмеження керування авто для ухилянтів у законопроєкті про мобілізацію можуть повернути. Наразі ця пропозиція виключена із документа.

Також в Україні не всі чоловіки прагнуть захищати країну від російських окупантів на фронті. Голова Адвокатського об’єднання Кравець і партнери адвокат Ростислав Кравець розповів, чи можна відмовитися від мобілізації та які наслідки це матиме.

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12:03 Повітряні сили попереджають про пуски авіабомб — куди летять

11:56 Окупанти обстріляли радіотехнічні об'єкти Сумщини — можливі перебої зі зв'язком

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:55 Забарний став восьмим українцем, який забив в АПЛ — хто був раніше

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