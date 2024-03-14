Народний депутат від фракції "Розумна політика" Роман Бабій розповів, чому досі не ухвалили законопроєкт про мобілізацію. За його словами, цього не сталося через його якість, а не правковий "спам".

Про це Роман Бабій сказав в ефірі Новини.LIVE.

Законопроєкт про мобілізацію

Бабій наголосив, якби позиції узгодили з парламентарями, правок було б набагато менше.

"Профільний комітет опрацьовує ці правки, але на цьому тижні було лише одне засідання. Воно перервалося на тому питанні, коли комітет мінімальною кількістю голосів підтримав скасування санкційних обмежень для ухилянтів", — додав нардеп.

Нагадаємо, Бабій заявив, що обмеження керування авто для ухилянтів у законопроєкті про мобілізацію можуть повернути. Наразі ця пропозиція виключена із документа.

Також в Україні не всі чоловіки прагнуть захищати країну від російських окупантів на фронті. Голова Адвокатського об’єднання Кравець і партнери адвокат Ростислав Кравець розповів, чи можна відмовитися від мобілізації та які наслідки це матиме.