Народный депутат от фракции "Умная политика" Роман Бабий рассказал, почему до сих пор не приняли законопроект о мобилизации. По его словам, этого не произошло из-за его качества, а не правочного "спама".

Об этом Роман Бабий сказал в эфире Новини.LIVE.

Законопроект о мобилизации

Бабий подчеркнул, если бы позиции согласовали с парламентариями, правок было бы гораздо меньше.

"Профильный комитет прорабатывает эти правки, но на этой неделе было только одно заседание. Оно прервалось на том вопросе, когда комитет минимальным количеством голосов поддержал отмену санкционных ограничений для уклонистов", — добавил нардеп.

Напомним, Бабий заявил, что ограничение вождения авто для уклонистов в законопроекте о мобилизации могут вернуть. Сейчас это предложение исключено из документа.

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