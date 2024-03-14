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Бабий рассказал, почему до сих пор не приняли законопроект о мобилизации

Бабий рассказал, почему до сих пор не приняли законопроект о мобилизации

14 марта 2024 г. 11:05

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11:05 Бабий рассказал, почему до сих пор не приняли законопроект о мобилизации

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11:05 Бабий рассказал, почему до сих пор не приняли законопроект о мобилизации

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10:17 Нардеп заявил, что ограничение управления авто для уклонистов могут вернуть в законопроект

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09:13 Гуменюк прокомментировала попытку РФ добраться до правого берега Херсона

Text

08:06 Что действительно происходит сейчас в Верховной Раде — эфир Новини.LIVE

13 марта 2024
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23:09 В 3 ОШБр рассказали неизвестные подробности битвы за Авдеевку

Text

22:48 Нардеп рассказал, как влияют на россиян удары по стратегической инфраструктуре РФ

Text

22:18 Скандал на "Оскаре" из-за украинского фильма — Александр Роднянский в эфире Новини.LIVE

Text

22:02 Эксперт указал важнейшие критерии при бронировании от мобилизации

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20:53 Легион "Свобода России" будет штурмовать Москву — Илья Пономарев в эфире Новини.LIVE

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Народный депутат от фракции "Умная политика" Роман Бабий рассказал, почему до сих пор не приняли законопроект о мобилизации. По его словам, этого не произошло из-за его качества, а не правочного "спама".

Об этом Роман Бабий сказал в эфире Новини.LIVE.

Законопроект о мобилизации

Бабий подчеркнул, если бы позиции согласовали с парламентариями, правок было бы гораздо меньше.

"Профильный комитет прорабатывает эти правки, но на этой неделе было только одно заседание. Оно прервалось на том вопросе, когда комитет минимальным количеством голосов поддержал отмену санкционных ограничений для уклонистов", — добавил нардеп.

Напомним, Бабий заявил, что ограничение вождения авто для уклонистов в законопроекте о мобилизации могут вернуть. Сейчас это предложение исключено из документа.

Также в Украине не все мужчины стремятся защищать страну от российских оккупантов на фронте. Глава Адвокатского объединения Кравец и партнеры адвокат Ростислав Кравец рассказал, можно ли отказаться от мобилизации и какие последствия это будет иметь.

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11:23 Протесты польских фермеров на границе — в Сейме сказали, когда закончится блокада

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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