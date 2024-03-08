Адвокат розповів, чого не вистачає для якісної мобілізації в Україні

Адвокат Ростислав Кравець вважає, що для проведення якісної мобілізації в Україні потрібна здорова пропаганда та мотивація. Інакше, він переконаний, ситуація призведе до повної недовіри українців до влади.

Про це політик сказав у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Якою має бути мобілізація в Україні

За словами адвоката, місцеві адміністрації мають брати себе відповідальність за виконання завдань по призову українців.

"Громадяни мають отримувати свої соціальні гарантії,які передбачені законодавством. Інакше ми призведемо усе це до повного неприйняття державної влади людьми. Цього не можна допустити", — сказав Кравець.

Він зазначив, в разі, коли людина виїжджає з-за кордон під час війни, вона обов'язково має пояснювати мету свого візиту.

"Припустимо, хтось їде вирішувати важливі питання щодо підтримки США... Поїхали, приїхали — нема допомоги, день-два немає, а на третій день тоді у вас путівка до Авдіївки", — сказав Кравець.

Він додав, що ключову роль у мобілізаційному процесі відіграють нардепи, і відповідно, керівництво фракції має пояснювати підлеглим, що від них залежить майбутнє держави.

Нагадаємо, спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук заявив, що законопроєкт про мобілізацію можуть ухвалити вже до кінця березня.

До слова, народний депутат Роман Бабій заявив, що мобілізація жінок до війська повинна бути добровільною. Він вважає, що виключенням можуть бути ті, хто має відповідний військовий фах.