Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Адвокат рассказал, чего не хватает для качественной мобилизации в Украине arrow
Адвокат рассказал, чего не хватает для качественной мобилизации в Украине

Адвокат рассказал, чего не хватает для качественной мобилизации в Украине

8 марта 2024 г. 18:57

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

18:57 Адвокат рассказал, чего не хватает для качественной мобилизации в Украине

Text

18:11 Нардеп рассказал, какой должна быть мобилизация женщин

Text

18:00 Навальный был здоров! Почему его гибель не случайна — прямой ефир

Text

17:37 Связи с СССР нет — культуролог рассказала об истории праздника 8 марта

Text

17:00 Международный день женщин — что о празднике думают украинцы

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

16:22 Зеленский прокомментировал отставку Залужного и других генералов

Text

15:59 Зеленский объяснил, для чего Россия хочет взять паузу в войне

Text

15:19 Женщины в ВСУ — с какой главной проблемой сталкиваются военные

Text

14:32 В чем важность визита спецпредставителя Китая в Киев — эксперт ответила

Text

13:34 Политолог назвал действенный метод возвращения украинских беженцев из-за границы

Text

18:57 Адвокат рассказал, чего не хватает для качественной мобилизации в Украине

Text

18:11 Нардеп рассказал, какой должна быть мобилизация женщин

Text

18:00 Навальный был здоров! Почему его гибель не случайна — прямой ефир

Text

17:37 Связи с СССР нет — культуролог рассказала об истории праздника 8 марта

Text

17:00 Международный день женщин — что о празднике думают украинцы

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

16:22 Зеленский прокомментировал отставку Залужного и других генералов

Text

15:59 Зеленский объяснил, для чего Россия хочет взять паузу в войне

Text

15:19 Женщины в ВСУ — с какой главной проблемой сталкиваются военные

Text

14:32 В чем важность визита спецпредставителя Китая в Киев — эксперт ответила

Text

13:34 Политолог назвал действенный метод возвращения украинских беженцев из-за границы

Популярні відео

Десантник рассказал про тяжелое ранение и почему отказался от обезболивающих

Десантник рассказал про тяжелое ранение и почему отказался от обезболивающих

4 февраля 2024 г. 19:13
Кто такой Сырский и какое у него российское прошлое — детали о новом Главкоме

Кто такой Сырский и какое у него российское прошлое — детали о новом Главкоме

9 февраля 2024 г. 11:20
Мобилизация в Украине — как военные относятся к рейдам ТЦК

Мобилизация в Украине — как военные относятся к рейдам ТЦК

31 января 2024 г. 14:20
В ВР рассказали, кого можно мобилизовать на начальном этапе

В ВР рассказали, кого можно мобилизовать на начальном этапе

16 февраля 2024 г. 14:00
Были в шаге от трагедии — Витренко о причинах аварии в метро Киева и стоимости ремонта

Были в шаге от трагедии — Витренко о причинах аварии в метро Киева и стоимости ремонта

2 февраля 2024 г. 15:18

Адвокат Ростислав Кравец считает, что для проведения качественной мобилизации в Украине нужна здоровая пропаганда и мотивация. Иначе, он убежден, ситуация приведет к полному недоверию украинцев к власти.

Об этом политик сказал в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Какой должна быть мобилизация в Украине

По словам адвоката, местные администрации должны брать на себя ответственность за выполнение задач по призыву украинцев.

"Граждане должны получать свои социальные гарантии, предусмотренные законодательством. Иначе мы приведем все это к полному неприятию государственной власти людьми. Этого нельзя допустить", — сказал Кравец.

Он отметил, что в случае, когда человек выезжает за границу во время войны, он обязательно должен объяснять цель своего визита.

"Допустим, кто-то едет решать важные вопросы поддержки США... Поехали, приехали — нет помощи, день-два нет, а на третий день тогда у вас путевка в Авдеевку", — сказал Кравец.

Он добавил, что ключевую роль в мобилизационном процессе играют нардепы, и соответственно руководство фракции должно объяснять подчиненным, что от них зависит будущее государства.

Напомним, спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что законопроект о мобилизации может быть принят уже до конца марта.

К слову, народный депутат Роман Бабий заявил, что мобилизация женщин в армию должна быть добровольной. Он считает, что исключением могут быть те, кто имеет соответствующую военную специальность.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Всі відео
Все Новости Статьи Видео

19:09 КГГА начала выплачивать военнослужащим одноразовую денежную помощь

19:02 Верховная Рада приняла обращение к Конгрессу о помощи Украине, — Корниенко

19:01 Очереди на границе Украины — на каком из КПП водителям придется долго ждать вечером

18:59 Правительство частично компенсирует аграриям расходы на сельхозтехнику — сколько средств выделили

18:58 Во Львове 13-летнего школьника ударило током на крыше поезда

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

18:57 Адвокат рассказал, чего не хватает для качественной мобилизации в Украине

18:45 Сколько Одесчина сэкономила на тендерах —в ОВА сообщили данные

18:30 Биткоин достиг исторического максимума — сколько стоит криптовалюта

18:15 Нужно подождать с выездом заграницу — пробки на дорогах Одесчины

18:12 В киевском зоопарке пеликаны вернулись на озера

19:09 КГГА начала выплачивать военнослужащим одноразовую денежную помощь

19:02 Верховная Рада приняла обращение к Конгрессу о помощи Украине, — Корниенко

19:01 Очереди на границе Украины — на каком из КПП водителям придется долго ждать вечером

18:59 Правительство частично компенсирует аграриям расходы на сельхозтехнику — сколько средств выделили

18:58 Во Львове 13-летнего школьника ударило током на крыше поезда

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:45 Сколько Одесчина сэкономила на тендерах —в ОВА сообщили данные

18:30 Биткоин достиг исторического максимума — сколько стоит криптовалюта

18:15 Нужно подождать с выездом заграницу — пробки на дорогах Одесчины

18:12 В киевском зоопарке пеликаны вернулись на озера

17:55 Премии на праздники — сколько доплат получили главы громад Одесской области

07:40 Третий год войны — будут ли одесситки отмечать 8 марта

06:40 Новые цены на латунь в Украине — сколько стоят цветные металлы в марте

Эксклюзив

06:36 Реестр по желанию и отмена блокировки счетов — какие изменения готовят в законопроект о мобилизации

06:30 Атаки УАБами — что поможет Украине снизить количество российских ударов

Эксклюзив

06:01 Женщины войны — украинки работают в шахтах вместо мужчин, вставших на защиту страны

7 марта 2024
Эксклюзив

21:14 Год без Дмитрия "Да Винчи" — на Аскольдовой могиле почтили память Героя Украины

13:15 Первые модульные укрытия в Одессе — где их установили

11:05 Биткоин продолжает бить новые рекорды — почему дорожает криптовалюта и чего ждать в марте

07:40 Международный женский день — какого подарка ждут одесситки

06:40 Цены на алюминий в марте — сколько стоит 1 кг цветных металлов по регионам Украины

Text

18:57 Адвокат рассказал, чего не хватает для качественной мобилизации в Украине

Text

18:11 Нардеп рассказал, какой должна быть мобилизация женщин

Text

18:00 Навальный был здоров! Почему его гибель не случайна — прямой ефир

Text

17:37 Связи с СССР нет — культуролог рассказала об истории праздника 8 марта

Text

17:00 Международный день женщин — что о празднике думают украинцы

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

16:22 Зеленский прокомментировал отставку Залужного и других генералов

Text

15:59 Зеленский объяснил, для чего Россия хочет взять паузу в войне

Text

15:19 Женщины в ВСУ — с какой главной проблемой сталкиваются военные

Text

14:32 В чем важность визита спецпредставителя Китая в Киев — эксперт ответила

Text

13:34 Политолог назвал действенный метод возвращения украинских беженцев из-за границы