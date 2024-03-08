Адвокат рассказал, чего не хватает для качественной мобилизации в Украине

Адвокат Ростислав Кравец считает, что для проведения качественной мобилизации в Украине нужна здоровая пропаганда и мотивация. Иначе, он убежден, ситуация приведет к полному недоверию украинцев к власти.

Об этом политик сказал в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Какой должна быть мобилизация в Украине

По словам адвоката, местные администрации должны брать на себя ответственность за выполнение задач по призыву украинцев.

"Граждане должны получать свои социальные гарантии, предусмотренные законодательством. Иначе мы приведем все это к полному неприятию государственной власти людьми. Этого нельзя допустить", — сказал Кравец.

Он отметил, что в случае, когда человек выезжает за границу во время войны, он обязательно должен объяснять цель своего визита.

"Допустим, кто-то едет решать важные вопросы поддержки США... Поехали, приехали — нет помощи, день-два нет, а на третий день тогда у вас путевка в Авдеевку", — сказал Кравец.

Он добавил, что ключевую роль в мобилизационном процессе играют нардепы, и соответственно руководство фракции должно объяснять подчиненным, что от них зависит будущее государства.

Напомним, спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что законопроект о мобилизации может быть принят уже до конца марта.

К слову, народный депутат Роман Бабий заявил, что мобилизация женщин в армию должна быть добровольной. Он считает, что исключением могут быть те, кто имеет соответствующую военную специальность.