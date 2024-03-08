Нардеп розповів, якою має бути мобілізація жінок

Народний депутат від фракції "Розумна Політика" Роман Бабій заявив, що мобілізація жінок до війська повинна бути добровільною. Він вважає, що виключенням можуть бути ті, хто має відповідний військовий фах.

Про це політик сказав у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Мобілізація жінок до ЗСУ

За словами Бабія, мобілізувати жінок потрібно виключно за їх бажанням. Однак, Україна повинна надати можливість воювати змотивованим особам і не обов'язково на передовій.

"Я переконаний, що мобілізація жінок має бути добровільна, за виключенням тих військовозобов'язаних, які мають відповідну спеціалізацію і є військовозобов'язаними", — сказав Бабій.

Нагадаємо, спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук заявив, що законопроєкт про мобілізацію можуть ухвалити вже до кінця березня.

Розгляд документу затягується, зокрема, через те, що деякі народні депутати внесли до нього по 100-300 правок.