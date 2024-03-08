Нардеп рассказал, какой должна быть мобилизация женщин

Народный депутат от фракции "Умная Политика" Роман Бабий заявил, что мобилизация женщин в армию должна быть добровольной. Он считает, что исключением могут быть те, кто имеет соответствующую военную специальность.

Об этом политик сказал в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Мобилизация женщин в ВСУ

По словам Бабия, мобилизовать женщин нужно исключительно по их желанию. Однако Украина должна предоставить возможность воевать мотивированным лицам и не обязательно на передовой.

"Я убежден, что мобилизация женщин должна быть добровольной, за исключением тех военнообязанных, которые имеют соответствующую специализацию и военнообязанны", — сказал Бабий.

Напомним, спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что законопроект о мобилизации может быть принят уже до конца марта.

Рассмотрение документа затягивается, в частности, из-за того, что некоторые народные депутаты внесли в него по 100-300 правок.