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Нардеп рассказал, какой должна быть мобилизация женщин

Нардеп рассказал, какой должна быть мобилизация женщин

8 марта 2024 г. 18:11

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16:22 Зеленский прокомментировал отставку Залужного и других генералов

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15:59 Зеленский объяснил, для чего Россия хочет взять паузу в войне

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Народный депутат от фракции "Умная Политика" Роман Бабий заявил, что мобилизация женщин в армию должна быть добровольной. Он считает, что исключением могут быть те, кто имеет соответствующую военную специальность.

Об этом политик сказал в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Мобилизация женщин в ВСУ

По словам Бабия, мобилизовать женщин нужно исключительно по их желанию. Однако Украина должна предоставить возможность воевать мотивированным лицам и не обязательно на передовой.

"Я убежден, что мобилизация женщин должна быть добровольной, за исключением тех военнообязанных, которые имеют соответствующую специализацию и военнообязанны", — сказал Бабий.

Напомним, спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что законопроект о мобилизации может быть принят уже до конца марта.

Рассмотрение документа затягивается, в частности, из-за того, что некоторые народные депутаты внесли в него по 100-300 правок.

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18:58 Во Львове 13-летнего школьника ударило током на крыше поезда

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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