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Поки пауза, а потім тур Україною — Макс Барських поділився творчими планами у Юрмалі

Поки пауза, а потім тур Україною — Макс Барських поділився творчими планами у Юрмалі

27 липня 2024 р. 06:20

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06:20 Поки пауза, а потім тур Україною — Макс Барських поділився творчими планами у Юрмалі

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06:20 Поки пауза, а потім тур Україною — Макс Барських поділився творчими планами у Юрмалі

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Український співак Макс Барських під час фестивалю Laima Rendezvous Jurmala (Латвія), ексклюзивно поділився з Новини.LIVE своїми творчими планами. Також він пояснив, чи буде робити з кимось із західних виконавців колаборацію на україномовну пісню.

Про це 26 липня, у п'ятницю інформують Новини.LIVE.

Що планує робити Макс Барських

Співак зазначив, що зараз закінчує свій тур Україною, а потім візьме невеличку паузу для запису нового альбому. Але після цього знову буде радий бачити українців на своїх концертах.

Також він не відкинув ідею щодо колаборації з кимось із закордонних артистів з метою записати спільний україномовний трек.

"Це дійсно цікава іде. Я про це ще не замислювався, але дійсно, треба взяти це до уваги й щось придумати на цю тему", —  сказав артист.

Співак особисто подякував Латвії та Лаймі Вайкуле за те, що другий рік поспіль багато українських артистів багато можуть виступати у Юрмалі, а безліч українських пісень лунати зі сцени.

Нагадаємо, що нещодавно Макс Барських порадував шанувальників акустичною версією відомого хіта "Замало".

Раніше ми писали, що український співак ALEKSEEV під час виступу на фестивалі у Юрмалі, засудив російську агресію проти України та удар по дитячий лікарні "Охматдит".

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