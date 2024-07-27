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Пока пауза, а затем тур по Украине — Макс Барских поделился творческими планами в Юрмале

Пока пауза, а затем тур по Украине — Макс Барских поделился творческими планами в Юрмале

27 июля 2024 г. 6:20

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06:20 Пока пауза, а затем тур по Украине — Макс Барских поделился творческими планами в Юрмале

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04:52 Британская поп-группа Londonbeat поддержала Украину на фестивале Вайкуле в Юрмале

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Украинский певец Макс Барских во время фестиваля Laima Rendezvous Jurmala (Латвия) эксклюзивно поделился с Новини.LIVE своими творческими планами. Также он объяснил, будет ли делать с кем-нибудь из западных исполнителей коллаборацию на украиноязычную песню.

Об этом 26 июля, в пятницу информируют Новини.LIVE.

Что планирует делать Макс Барских

Певец отметил, что сейчас заканчивает свой тур по Украине, а затем возьмет небольшую паузу для записи нового альбома. Но после этого снова будет рад видеть украинцев на своих концертах.

Также он назвал интересной идею по коллаборации с кем-то из зарубежных артистов с целью записать общий украиноязычный трек.

"Это действительно интересная идет. Я об этом еще не задумывался, но действительно, надо принять это во внимание и что-то придумать на эту тему", — сказал артист.

Певец лично поблагодарил Латвию и Лайму Вайкуле за то, что второй год подряд многие украинские артисты много могут выступать в Юрмале, а множество украинских песен звучат со сцены.

Напомним, что недавно Макс Барских обрадовал поклонников акустической версией известного хита "Мало".

Ранее мы писали, что украинский певец ALEKSEEV во время выступления на фестивале в Юрмале осудил российскую агрессию против Украины и удар по детской больнице "Охматдет".

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