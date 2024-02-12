Jerry Heil розповіла, для чого насправді їде на Євробачення

Jerry Heil розповіла про те, які насправді цілі вона переслідує, їдучи на Євробачення. Перемоги серед них немає.

Про це співачка повідомила Новини.LIVE.

Для чого Джеррі Хейл Євробачення

Джеррі Хейл розповіла, що вони з Альоною Альоною мають "супермету" — привести в Україну закордонні інвестиції.

"Нам треба зробити так, щоб українську культуру чули. Нам треба, щоб в Європі Україну чули, щоб наша музика була в плейлистах іноземних", — розповіла співачка.

Джеррі Хейл має цю ціль вже давно і переконана, що вона здійсненна. І саме зараз настав час втілювати цю ціль у реальність.

Нагадаємо, дует Jerry Heil та Alyona Alyona здобули перемогу на Нацвідборі та представлятимуть Україну на Євробаченні у травні в місті Мальме.

Після перемоги на співачок посипався шквал негативних коментарів та хейту через нібито несправедливу перемогу та погану пісню.