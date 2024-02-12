Jerry Heil рассказала, для чего на самом деле едет на Евровидение

Jerry Heil рассказала о том, какие действительно цели она преследует, уезжая на Евровидение. Победы в их числе нет.

Об этом певица сообщила Новини.LIVE.

Зачем Джерри Хейл Евровидение

Джерри Хейл рассказала, что у них с Аленой Аленой есть "супер-цель" — привести в Украину зарубежные инвестиции.

"Нам нужно сделать так, чтобы украинскую культуру слышали. Нам нужно, чтобы в Европе Украину слышали, чтобы наша музыка была в плейлистах иностранных", — рассказала певица.

У Джерри Хейл эта цель уже давно, и певица убеждена, что она выполнима. И именно сейчас пора воплощать эту цель в реальность.

Напомним, дуэт Jerry Heil и Alyona Alyona одержали победу на Нацотборе и будут представлять Украину на Евровидение в мае в Мальме.

После победы на певиц посыпался шквал негативных комментариев и хейта из-за якобы несправедливой победы и плохой песни.