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Jerry Heil поділилась деталями підготовки до Євробачення

12 лютого 2024 р. 16:43

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16:07 Перший день війни — Гордон розповів, як пройшло його 24 лютого 2022 року

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15:27 Булінг в інтернеті — Доротюк прокоментувала скандал з Ісландія ТВ

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14:34 Відставка Залужного — Гордон прокоментував Новини.LIVE рішення Зеленського

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16:40 Іноземний доброволець розповів, як його намагалися отруїти місцеві та про що шкодує

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14:37 Казахський доброволець розкрив подробиці загибелі "Моджахеда"

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13:59 Збройні напади, погрози та скандали через готівку — що не так з київськими маршрутками

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Джеррі Хейл анонсувала великі зміни у пісні, номері та костюмах до виступу на Євробаченні у шведському місті Мальме. Також співачка подякувала фанам за прослуховування пісні, оскільки ті сприяють просуванню в іноземних чартах. 

Про це Джеррі Хейл розповіла Новини.LIVE.

Підготовка до Євробачення

Джеррі Хейл розповіла, що підготовка до конкурсу Євробачення вже розпочалась та триває повним ходом. 

"Ми поміняємо усі рядки в піснях, ми поміняємо всі костюми, змінимо імена наші", — жартома розповідає співачка. 

Та насправді команда дійсно багато працюватиме над підготовкою до виступу, бо в перемозі на конкурсі зацікавлені всі. 

"Ми будемо максимально робити все, щоб так сталося", — заявила Jerry Heil.

Також співачка подякувала всім, хто слухає пісню "Teresa&Maria". Завдяки цим прослуховуванням та переглядам пісня вже активно пробиває собі місце в європейських чартах. 

Нагадаємо, Jerry Heil та Alyona Alyona отримали багато негативу від українців після перемоги на Нацвідборі.

Тим часом Андрій Данилко зізнався, що поставив найвищий бал саме дівчатам з піснею "Teresa&Maria".

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17:00 Удар РФ по складу з паливом — у Харкові водойми забруднені нафтопродуктами

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:00 Ярмоленко знову тренується у загальній групі Динамо

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16:45 Росіяни двічі від початку року використовували "Калібри" з моря, — Гуменюк

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16:44 Хотіла вчинити самогубство — у Голосіївському районі Києва патрульні врятували жінку

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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