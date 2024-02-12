Jerry Heil поділилась деталями підготовки до Євробачення

Джеррі Хейл анонсувала великі зміни у пісні, номері та костюмах до виступу на Євробаченні у шведському місті Мальме. Також співачка подякувала фанам за прослуховування пісні, оскільки ті сприяють просуванню в іноземних чартах.
Про це Джеррі Хейл розповіла Новини.LIVE.
Підготовка до Євробачення
Джеррі Хейл розповіла, що підготовка до конкурсу Євробачення вже розпочалась та триває повним ходом.
"Ми поміняємо усі рядки в піснях, ми поміняємо всі костюми, змінимо імена наші", — жартома розповідає співачка.
Та насправді команда дійсно багато працюватиме над підготовкою до виступу, бо в перемозі на конкурсі зацікавлені всі.
"Ми будемо максимально робити все, щоб так сталося", — заявила Jerry Heil.
Також співачка подякувала всім, хто слухає пісню "Teresa&Maria". Завдяки цим прослуховуванням та переглядам пісня вже активно пробиває собі місце в європейських чартах.
Нагадаємо, Jerry Heil та Alyona Alyona отримали багато негативу від українців після перемоги на Нацвідборі.
Тим часом Андрій Данилко зізнався, що поставив найвищий бал саме дівчатам з піснею "Teresa&Maria".