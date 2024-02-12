Jerry Heil поделилась деталями подготовки к Евровидению

Джерри Хейл анонсировала большие изменения в песне, номере и костюмах к выступлению на Евровидении в шведском городе Мальмё. Также певица поблагодарила фанов за прослушивание песни, поскольку те способствуют продвижению в иностранных чартах.

Об этом Джерри Хейл рассказала Новини.LIVE.

Подготовка к Евровидению

Джерри Хейл рассказала, что подготовка к конкурсу "Евровидение" уже началась и продолжается полным ходом.

"Мы поменяем все строчки в песнях, мы поменяем все костюмы, изменим имена наши", — в шутку рассказывает певица.

Но на самом деле команда действительно будет много работать над подготовкой к выступлению, потому что в победе на конкурсе заинтересованы все.

"Мы будем максимально делать все, чтобы так произошло", — заявила Jerry Heil.

Также певица поблагодарила всех, кто слушает песню "Teresa&Maria". Благодаря этим прослушиваниям и просмотрам песня уже активно пробивает себе место в европейских чартах.

Напомним, Jerry Heil и Alyona Alyona получили много негатива от украинцев после победы в Нацотборе.

Тем временем Андрей Данилко признался, что поставил самый высокий балл именно девушкам с песней "Teresa&Maria".