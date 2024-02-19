ЗСУ збили ще два винищувачі РФ, окупанти готують новий наступ — новини 19 лютого

Збройні сили України збили ще два російські винищувачі, а поки Захід зволікає з допомогою, окупанти активізували наступальні дії у Запорізькій області. Останні новини України 19 лютого розповів ведучий Вадим Ярошенко у проєкті "Просто новини".

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Яка ситуація на фронті

У випуску новин, зокрема, дізнаєтесь:

ЗСУ знищили 6 російських винищувачів за останні 3 доби — сьогодні, зокрема, під удар потрапили Су-34 та Су-35С на східному напрямку.

— сьогодні, зокрема, під удар потрапили Су-34 та Су-35С на східному напрямку. РФ активізують наступальні дії — стало відомо, що війська ворога концентруються на Лимано-Куп’янському та Бахмутському напрямках. Крім того, військовий аналітик Євген Дикий заявив, що окупанти, ймовірно, наступатимуть у районі Запорізької області та намагатимуться зруйнувати плацдарм ЗСУ на лівобережжі Херсонщини.

— стало відомо, що війська ворога концентруються на Лимано-Куп’янському та Бахмутському напрямках. Крім того, військовий аналітик Євген Дикий заявив, що окупанти, ймовірно, наступатимуть у районі Запорізької області та намагатимуться зруйнувати плацдарм ЗСУ на лівобережжі Херсонщини. Родичі та адвокати померлого Навального не знають, куди поділося його тіло.

Нагадаємо, останніми днями російські окупанти суттєво збільшили обстріли Запорізької області. У прифронтових населених пунктах залишається ще понад 3 тисячі цивільних мешканців, однак, від евакуації вони відмовляються.

Також ми писали, що на Запорізькому напрямку російські загарбники 17 лютого розпочали наступ. Там їх розгромили Сили оборони України, а ворог відійшов на попередні позиції.