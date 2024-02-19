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ЗСУ збили ще два винищувачі РФ, окупанти готують новий наступ — новини 19 лютого

ЗСУ збили ще два винищувачі РФ, окупанти готують новий наступ — новини 19 лютого

19 лютого 2024 р. 19:20

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19:20 ЗСУ збили ще два винищувачі РФ, окупанти готують новий наступ — новини 19 лютого

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19:00 Ракети ATACMS для України, підсумки Мюнхенської конференції та політичні амбіції Навальної — ефір

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14:30 Втрата Авдіївки — Жорін відповів, чи залишились бійці 3 ОШБр на території коксохімзаводу

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11:20 Повторив долю "Азовсталі" — Магомедов про ситуацію коксохімзаводом в Авдіївці

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19:20 ЗСУ збили ще два винищувачі РФ, окупанти готують новий наступ — новини 19 лютого

Text

19:00 Ракети ATACMS для України, підсумки Мюнхенської конференції та політичні амбіції Навальної — ефір

Text

18:33 Депутатка назвала кількість ветеранів війни в Україні та з якими проблемами вони стикаються

Text

16:26 Ворог суттєво збільшив обстріли — Федоров розповів про ситуацію в Запорізькій області

Text

15:30 Обернеться проти Польщі — польський журналіст прокоментував блокаду кордону

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

14:30 Втрата Авдіївки — Жорін відповів, чи залишились бійці 3 ОШБр на території коксохімзаводу

Text

13:45 Жорін розповів, чому ЗСУ втратили Авдіївку

Text

13:00 Не Авдіївка єдина — Дикий назвав три напрямки, на яких росіяни готують наступ

Text

12:15 Військовий розповів, скільки ще "азовців" перебуває у російському полоні

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11:20 Повторив долю "Азовсталі" — Магомедов про ситуацію коксохімзаводом в Авдіївці

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Збройні сили України збили ще два російські винищувачі, а поки Захід зволікає з допомогою, окупанти активізували наступальні дії у Запорізькій області. Останні новини України 19 лютого розповів ведучий Вадим Ярошенко у проєкті "Просто новини". 

Новини можна подивитися за посиланням Новини.LIVE.

Яка ситуація на фронті

У випуску новин, зокрема, дізнаєтесь:

  • ЗСУ знищили 6 російських винищувачів за останні 3 доби — сьогодні, зокрема, під удар потрапили Су-34 та Су-35С на східному напрямку. 
  • РФ активізують наступальні дії — стало відомо, що війська ворога концентруються на Лимано-Куп’янському та Бахмутському напрямках. Крім того, військовий аналітик Євген Дикий заявив, що окупанти, ймовірно, наступатимуть у районі Запорізької області та намагатимуться зруйнувати плацдарм ЗСУ на лівобережжі Херсонщини. 
  • Родичі та адвокати померлого Навального не знають, куди поділося його тіло.

Нагадаємо, останніми днями російські окупанти суттєво збільшили обстріли Запорізької області. У прифронтових населених пунктах залишається ще понад 3 тисячі цивільних мешканців, однак, від евакуації вони відмовляються. 

Також ми писали, що на Запорізькому напрямку російські загарбники 17 лютого розпочали наступ. Там їх розгромили Сили оборони України, а ворог відійшов на попередні позиції.

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20:19 В Україну йде циклон "Таліса" — народний синоптик Діденко розповіла, де завтра зіпсується погода

20:01 У Міноборони презентували пончо-"невидимку" від ворожих тепловізорів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:00 Чи переглядатимуть усі довідки про непридатність до служби в армії — адвокат

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18:33 Депутатка назвала кількість ветеранів війни в Україні та з якими проблемами вони стикаються

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16:26 Ворог суттєво збільшив обстріли — Федоров розповів про ситуацію в Запорізькій області

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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