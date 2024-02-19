ЗСУ збили ще два винищувачі РФ, окупанти готують новий наступ — новини 19 лютого

Збройні сили України збили ще два російські винищувачі, а поки Захід зволікає з допомогою, окупанти активізували наступальні дії у Запорізькій області. Останні новини України 19 лютого розповів ведучий Вадим Ярошенко у проєкті "Просто новини".
Новини можна подивитися за посиланням Новини.LIVE.
Яка ситуація на фронті
У випуску новин, зокрема, дізнаєтесь:
- ЗСУ знищили 6 російських винищувачів за останні 3 доби — сьогодні, зокрема, під удар потрапили Су-34 та Су-35С на східному напрямку.
- РФ активізують наступальні дії — стало відомо, що війська ворога концентруються на Лимано-Куп’янському та Бахмутському напрямках. Крім того, військовий аналітик Євген Дикий заявив, що окупанти, ймовірно, наступатимуть у районі Запорізької області та намагатимуться зруйнувати плацдарм ЗСУ на лівобережжі Херсонщини.
- Родичі та адвокати померлого Навального не знають, куди поділося його тіло.
Нагадаємо, останніми днями російські окупанти суттєво збільшили обстріли Запорізької області. У прифронтових населених пунктах залишається ще понад 3 тисячі цивільних мешканців, однак, від евакуації вони відмовляються.
Також ми писали, що на Запорізькому напрямку російські загарбники 17 лютого розпочали наступ. Там їх розгромили Сили оборони України, а ворог відійшов на попередні позиції.