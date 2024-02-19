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ВСУ сбили еще два истребителя РФ, оккупанты готовят новое наступление — новости 19 февраля

ВСУ сбили еще два истребителя РФ, оккупанты готовят новое наступление — новости 19 февраля

19 февраля 2024 г. 19:20

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19:20 ВСУ сбили еще два истребителя РФ, оккупанты готовят новое наступление — новости 19 февраля

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19:00 Ракеты ATACMS для Украины, итоги Мюнхенской конференции и политические амбиции Навальной — эфир

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18:33 Депутат назвала количество ветеранов войны в Украине и с какими проблемами они сталкиваются

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16:26 Враг существенно увеличил обстрелы — Федоров рассказал о ситуации в Запорожской области

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15:30 Обернется против Польши — польский журналист прокомментировал блокаду границы

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14:30 Потеря Авдеевки — Жорин ответил, остались ли бойцы 3 ОШБр на территории коксохимзавода

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13:45 Жорин рассказал, почему ВСУ потеряли Авдеевку

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13:00 Не Авдеевка единственная – Дикий назвал три направления, на которых россияне готовят наступление

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12:15 Военный рассказал, сколько еще "азовцев" находится в российском плену

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11:20 Повторил судьбу "Азовстали" — Магомедов о ситуации с коксохимзаводом в Авдеевке

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19:20 ВСУ сбили еще два истребителя РФ, оккупанты готовят новое наступление — новости 19 февраля

Text

19:00 Ракеты ATACMS для Украины, итоги Мюнхенской конференции и политические амбиции Навальной — эфир

Text

18:33 Депутат назвала количество ветеранов войны в Украине и с какими проблемами они сталкиваются

Text

16:26 Враг существенно увеличил обстрелы — Федоров рассказал о ситуации в Запорожской области

Text

15:30 Обернется против Польши — польский журналист прокомментировал блокаду границы

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

14:30 Потеря Авдеевки — Жорин ответил, остались ли бойцы 3 ОШБр на территории коксохимзавода

Text

13:45 Жорин рассказал, почему ВСУ потеряли Авдеевку

Text

13:00 Не Авдеевка единственная – Дикий назвал три направления, на которых россияне готовят наступление

Text

12:15 Военный рассказал, сколько еще "азовцев" находится в российском плену

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11:20 Повторил судьбу "Азовстали" — Магомедов о ситуации с коксохимзаводом в Авдеевке

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Вооруженные силы Украины сбили еще два российских истребителя, а пока Запад медлит за помощью, оккупанты активизировали наступательные действия в Запорожской области. Последние новости Украины 19 февраля рассказал ведущий Вадим Ярошенко в проекте "Просто новини".

Новости можно посмотреть по ссылке Новини.LIVE.

Какая ситуация на фронте

В выпуске новостей, в частности, узнаете:

  • ВСУ уничтожили 6 российских истребителей за последние 3 суток — сегодня, в частности, под удар попали Су-34 и Су-35С на восточном направлении.
  • РФ активизируют наступательные действия — стало известно, что войска врага концентрируются на Лимано-Купянском и Бахмутском направлениях. Кроме того, военный аналитик Евгений Дикий заявил, что оккупанты, вероятно, будут наступать в районе Запорожской области и попытаются разрушить плацдарм ВСУ на левобережье Херсонщины.
  • Родственники и адвокаты умершего Навального не знают, куда делось его тело.

Напомним, в последние дни российские оккупанты существенно увеличили обстрелы Запорожской области. В прифронтовых населенных пунктах остается еще более 3 тысяч гражданских жителей, однако от эвакуации они отказываются.

Также мы писали, что в Запорожском направлении российские захватчики 17 февраля начали наступление. Там их разгромили Силы обороны Украины, а враг отошел на прежние позиции.

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20:20 Samsung Galaxy A55 против Galaxy S24 — стоит взять середняк или базовый флагман

Новость с фото

20:19 В Украину идет циклон "Талиса" — народный синоптик Диденко рассказала, где завтра испортится погода

20:01 В Минобороны презентовали пончо-"невидимку" от вражеских тепловизоров

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

20:00 Будут ли пересматривать все справки о непригодности к службе в армии — адвокат

19:56 СБУ разоблачила на взятке заместителя председателя Запорожского облсовета

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19:20 ВСУ сбили еще два истребителя РФ, оккупанты готовят новое наступление — новости 19 февраля

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19:00 Ракеты ATACMS для Украины, итоги Мюнхенской конференции и политические амбиции Навальной — эфир

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18:33 Депутат назвала количество ветеранов войны в Украине и с какими проблемами они сталкиваются

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16:26 Враг существенно увеличил обстрелы — Федоров рассказал о ситуации в Запорожской области

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15:30 Обернется против Польши — польский журналист прокомментировал блокаду границы

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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14:30 Потеря Авдеевки — Жорин ответил, остались ли бойцы 3 ОШБр на территории коксохимзавода

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13:45 Жорин рассказал, почему ВСУ потеряли Авдеевку

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13:00 Не Авдеевка единственная – Дикий назвал три направления, на которых россияне готовят наступление

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12:15 Военный рассказал, сколько еще "азовцев" находится в российском плену

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