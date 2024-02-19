ВСУ сбили еще два истребителя РФ, оккупанты готовят новое наступление — новости 19 февраля

Вооруженные силы Украины сбили еще два российских истребителя, а пока Запад медлит за помощью, оккупанты активизировали наступательные действия в Запорожской области. Последние новости Украины 19 февраля рассказал ведущий Вадим Ярошенко в проекте "Просто новини".

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Какая ситуация на фронте

В выпуске новостей, в частности, узнаете:

ВСУ уничтожили 6 российских истребителей за последние 3 суток — сегодня, в частности, под удар попали Су-34 и Су-35С на восточном направлении.

— сегодня, в частности, под удар попали Су-34 и Су-35С на восточном направлении. РФ активизируют наступательные действия — стало известно, что войска врага концентрируются на Лимано-Купянском и Бахмутском направлениях. Кроме того, военный аналитик Евгений Дикий заявил, что оккупанты, вероятно, будут наступать в районе Запорожской области и попытаются разрушить плацдарм ВСУ на левобережье Херсонщины.

— стало известно, что войска врага концентрируются на Лимано-Купянском и Бахмутском направлениях. Кроме того, военный аналитик Евгений Дикий заявил, что оккупанты, вероятно, будут наступать в районе Запорожской области и попытаются разрушить плацдарм ВСУ на левобережье Херсонщины. Родственники и адвокаты умершего Навального не знают, куда делось его тело.

Напомним, в последние дни российские оккупанты существенно увеличили обстрелы Запорожской области. В прифронтовых населенных пунктах остается еще более 3 тысяч гражданских жителей, однако от эвакуации они отказываются.

Также мы писали, что в Запорожском направлении российские захватчики 17 февраля начали наступление. Там их разгромили Силы обороны Украины, а враг отошел на прежние позиции.