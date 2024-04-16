Зростання конфлікту на Близькому Сході та чого насправді хоче Іран — ефір Новини.LIVE

Іран в ніч на неділю, 14 квітня, завдав масованого удару по Ізраїлю. Водночас там погрожують, що в разі помсти Ізраїлю — країну атакуватимуть ще більше. Збивати іранські ракети та безпілотники допомагали сусідні країни.

Про це і не тільки поговорять в ефірі Вечір.LIVE.

Про що ефір

Гостем студії Новини.LIVE став віце-спікер та депутат Кнесета Ізраїлю (21-го, 22-го, 23-го, 24-го скликань), політик українського походження Євген Сова.

Разом з ведучою Діною Бернацькою поговорять про:

заяву президента Ірану;

які були цілі ударів по Ізраїлю;

що буде після удару Ізраїля по Ірану;

наскільки сильна оборона Ірану.

Нагадаємо, президент Ізраїлю Іцхак Герцог оголосив, що атака Ірану на ізраїльські території у ніч проти 14 квітня була "оголошенням війни".

Раніше виконавчий директор центру політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов в ефірі Новини.LIVE пояснив, чому Захід не захищає Україну як Ізраїль.

Також в ISW порівняли українську та ізраїльську ППО. Ситуацію для України ускладнює велика територія, довгі кордони та широка лінія фронту.