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Експерт пояснив, чому Захід не захищає Україну як Ізраїль

Експерт пояснив, чому Захід не захищає Україну як Ізраїль

15 квітня 2024 р. 10:13

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19:30 Берлінська заявила, що кожен повинен вміти скласти FPV-дрон для захисту себе та своєї сім'ї

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16:35 У Києві небайдужі громадяни вийшли на акцію Free Azov на підтримку військовополонених

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13:57 Берлінська пояснила, яких цілей треба досягти задля повної перемоги над РФ

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00:54 Відповідь Ізраїлю на атаку буде неминучою і катастрофічною — ізраїльський журналіст для Новини.LIVE

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США більше допомагають Ізраїлю та реагують на загрози нацбезпеки країни, тому що вони роками вибудовували співпрацю та укладали договори щодо виготовлення зброї. Водночас Ізраїль має потужний військово-промисловий комплекс, що дозволяє вирішити багато питань самотужки. 

Про це заявив виконавчий директор центру політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов в ефірі Ранок.LIVE

Чому Захід не захищає Україну як Ізраїль

Леонов розповів, що упродовж десятиліть Ізраїль і США вибудовували свою співпрацю, яка заключена в багатьох угодах, де прописані багато конкретних речей. Крім того, США навмисно для Ізраїлю виробляли зброю, яку вони тримали на складах.

Він також додав, що Ізраїль має потужний ВПК і країна може розв'язувати свої питання без такої масштабної допомоги з боку США. За його словами, якби в Ізраїля не було "Залізного купола" і взагалі трьохрівневої системи ППО, можливо, така допомога з боку Британії та США не була б такою ефективною. 

"Водночас Україна теж вибудовувала свої відносини з Америкою, зокрема, про певні домовленості свідчить Будапештський меморандум. Але він складається з шести статей, де п'ять з них виглядають дуже красиво, а в шостій йдеться що у випадку загрози нацбезпеці вони терміново починають консультації і все. На цьому і закінчуються ті гарантії", — пояснив директор центру політичних досліджень. 

Нагадаємо, 13 квітня Іран запустив по Ізраїлю ударні безпілотники та ракети

Згодом стало відомо, що Ізраїль планує "суттєву відповідь" на іранську атаку. Однак на тлі занепокоєння щодо цього США країна обіцяє узгодити це із союзниками.

Сам президент США Джо Байден висловив, що Америка утримається від участі у будь-яких можливих наступальних операціях Ізраїлю проти Ірану. Як повідомляють ЗМІ, Байден порадив прем’єр-міністру Ізраїлю Беньяміну Нетаньягу не відповідати на агресію Ірану.

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10:01 Таких ударів не було за два роки війни — у Міненерго розповіли про зміну тактики обстрілів РФ

10:01 Відомо, скільки Україна витратить коштів на закупівлю озброєнь у 2024 році

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

09:46 Масові відключення водопостачання в Одесі — кому слід підготуватись

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