Атака Ірану на Ізраїль — політолог відповів, чи дійсно ЦАХАЛ збив усі дрони та ракети

Ізраїльський політолог Аріє Зайден, коментуючи нещодавню атаку Ірану на Ізраїль заявив, що армія ЦАХАЛу дійсно збила практично усі повітряні цілі. За його словами, ізраїльська система ППО досить потужна.

Про це експерт розповів у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Атака Ірану на Ізраїль

За словами Зайден, усі ракети та безпілотники, які запустив Іран, не долетіли до центральної частини Ізраїлю. У тих регіонах навіть не звучав сигнал про повітряну тривогу.

"Я проспав усю ніч, як і всі люди, які живуть в центрі країни. У центрі не було ракет. Не було і повітряної тривоги", — сказав Зайден.

Він наголосив, що ізраїльська система ППО є більш потужнішою, а також була заздалегідь підготовлена до обстрілів. Тож, підтвердив, що ЦАХАЛ дійсно збив практично усі повітряні цілі.

Нагадаємо, 13 квітня Іран запустив по Ізраїлю ударні безпілотники та ракети.

Згодом стало відомо, що Ізраїль планує "суттєву відповідь" на іранську атаку. Однак на тлі занепокоєння щодо цього США країна обіцяє узгодити це із союзниками.

Сам президент США Джо Байден висловив, що Америка утримається від участі у будь-яких можливих наступальних операціях Ізраїлю проти Ірану. Як повідомляють ЗМІ, Байден порадив прем’єр-міністру Ізраїлю Беньяміну Нетаньягу не відповідати на агресію Ірану.