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Атака Ирана на Израиль — политолог ответил, действительно ли ЦАХАЛ сбил все дроны и ракеты

Атака Ирана на Израиль — политолог ответил, действительно ли ЦАХАЛ сбил все дроны и ракеты

15 апреля 2024 г. 9:37

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09:37 Атака Ирана на Израиль — политолог ответил, действительно ли ЦАХАЛ сбил все дроны и ракеты

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08:00 Главные новости Украины — эфир Новини.LIVE

14 апреля 2024
Text

20:30 Военный жестко прокомментировал то, как проходит мобилизация в 2024 году

Text

19:30 Берлинская заявила, что каждый должен уметь собрать FPV-дрон для защиты себя и своей семьи

Text

16:35 В Киеве небезразличные граждане вышли на акцию Free Azov в поддержку военнопленных

Text

13:57 Берлинская объяснила, каких целей нужно достичь для полной победы над РФ

Text

00:54 Ответ Израиля на атаку будет неизбежен и катастрофичен — израильский журналист для Новини.LIVE

13 апреля 2024
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20:07 Военный заявил, что украинцы должны понимать потребность армии в людях

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17:51 Берлинская указала на сигналы возвращения "советчины" в Силы обороны

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15:41 Война между Ираном и Израилем и вероятность ядерного удара — Ауслендер в эфире Новини.LIVE

Израильский политолог Арие Зайден, комментируя недавнюю атаку Ирана на Израиль, заявил, что армия ЦАХАЛ действительно сбила практически все воздушные цели. По его словам, израильская система ПВО достаточно мощная.

Об этом эксперт рассказал в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Атака Ирана на Израиль

По словам Зайден, все ракеты и беспилотники, которые запустил Иран, не долетели до центральной части Израиля. В этих регионах даже не звучал сигнал о воздушной тревоге.

"Я проспал всю ночь, как и все люди, живущие в центре страны. В центре не было ракет. Не было и воздушной тревоги", — сказал Зайден.

Он подчеркнул, что израильская система ПВО более мощная, а также была заранее подготовлена к обстрелам. Итак, подтвердил, что ЦАХАЛ действительно сбил практически все воздушные цели.

Напомним, 13 апреля Иран запустил по Израилю ударные беспилотники и ракеты.

Впоследствии стало известно, что Израиль планирует "существенный ответ" на иранскую атаку. Однако на фоне обеспокоенности США страна обещает согласовать это с союзниками.

Сам президент США Джо Байден выразил, что Америка воздержится от участия в любых возможных наступательных операциях Израиля против Ирана. Как сообщают СМИ, Байден посоветовал премьер-министру Израиля Беньямину Нетаньяху не отвечать на агрессию Ирана.

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09:31 Забарный уйдет из Борнмута — на украинца претендуют три клуба

09:20 Оккупанты обстреляли 15 населенных пунктов Харьковщины за сутки — какие последствия

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

09:19 СМИ выяснили, почему РФ атакует энергетические объекты Украины именно весной

09:15 Российские корабли в Черном море — какая угроза ракетного обстрела

09:13 Как перестроить свой бизнес, чтобы заработать больше, — детальный план маркетинговой стратегии

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09:37 Атака Ирана на Израиль — политолог ответил, действительно ли ЦАХАЛ сбил все дроны и ракеты

Text

08:00 Главные новости Украины — эфир Новини.LIVE

14 апреля 2024
Text

20:30 Военный жестко прокомментировал то, как проходит мобилизация в 2024 году

Text

19:30 Берлинская заявила, что каждый должен уметь собрать FPV-дрон для защиты себя и своей семьи

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16:35 В Киеве небезразличные граждане вышли на акцию Free Azov в поддержку военнопленных

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17:51 Берлинская указала на сигналы возвращения "советчины" в Силы обороны

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15:41 Война между Ираном и Израилем и вероятность ядерного удара — Ауслендер в эфире Новини.LIVE