Атака Ирана на Израиль — политолог ответил, действительно ли ЦАХАЛ сбил все дроны и ракеты

Израильский политолог Арие Зайден, комментируя недавнюю атаку Ирана на Израиль, заявил, что армия ЦАХАЛ действительно сбила практически все воздушные цели. По его словам, израильская система ПВО достаточно мощная.

Об этом эксперт рассказал в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Атака Ирана на Израиль

По словам Зайден, все ракеты и беспилотники, которые запустил Иран, не долетели до центральной части Израиля. В этих регионах даже не звучал сигнал о воздушной тревоге.

"Я проспал всю ночь, как и все люди, живущие в центре страны. В центре не было ракет. Не было и воздушной тревоги", — сказал Зайден.

Он подчеркнул, что израильская система ПВО более мощная, а также была заранее подготовлена к обстрелам. Итак, подтвердил, что ЦАХАЛ действительно сбил практически все воздушные цели.

Напомним, 13 апреля Иран запустил по Израилю ударные беспилотники и ракеты.

Впоследствии стало известно, что Израиль планирует "существенный ответ" на иранскую атаку. Однако на фоне обеспокоенности США страна обещает согласовать это с союзниками.

Сам президент США Джо Байден выразил, что Америка воздержится от участия в любых возможных наступательных операциях Израиля против Ирана. Как сообщают СМИ, Байден посоветовал премьер-министру Израиля Беньямину Нетаньяху не отвечать на агрессию Ирана.