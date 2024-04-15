Эксперт объяснил, почему Запад не защищает Украину как Израиль

США больше помогают Израилю и реагируют на угрозы национальной безопасности страны, потому что они годами выстраивали сотрудничество и заключали договоры по изготовлению оружия. В то же время у Израиля есть мощный военно-промышленный комплекс, что позволяет решить многие вопросы самостоятельно.

Об этом заявил исполнительный директор центра политических исследований "Пента" Александр Леонов в эфире Ранок.LIVE.

Почему Запад не защищает Украину как Израиль

Леонов рассказал, что на протяжении десятилетий Израиль и США выстраивали свое сотрудничество, которое заключено во многих соглашениях, где прописаны многие конкретные вещи. Кроме того, США намеренно для Израиля производили оружие, которое они держали на складах.

Он также добавил, что у Израиля есть мощный ВПК и страна решать свои вопросы без такой масштабной помощи со стороны США. По его словам, если бы у Израиля не было "Железного купола" и вообще трехуровневой системы ПВО, возможно, такая помощь со стороны Британии и США не была бы столь эффективной.

"В то же время Украина тоже выстраивала свои отношения с Америкой, в частности, об определенных договоренностях свидетельствует Будапештский меморандум. Но он состоит из шести статей, где пять из них выглядят очень красиво, а в шестой говорится, что в случае угрозы нацбезопасности они срочно начинают консультации и все. На этом и заканчиваются гарантии", — пояснил директор центра политических исследований.

Напомним, 13 апреля Иран запустил по Израилю ударные беспилотники и ракеты.

Впоследствии стало известно, что Израиль планирует "существенный ответ" на иранскую атаку. Однако на фоне обеспокоенности США страна обещает согласовать это с союзниками.

Сам президент США Джо Байден выразил, что Америка воздержится от участия в любых возможных наступательных операциях Израиля против Ирана. Как сообщают СМИ, Байден посоветовал премьер-министру Израиля Беньямину Нетаньяху не отвечать на агрессию Ирана.