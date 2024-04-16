Нарастание конфликта на Ближнем Востоке и чего действительно хочет Иран — эфир Новини.LIVE

Иран в ночь на воскресенье, 14 апреля, нанес массированный удар по Израилю. В то же время, там угрожают, что в случае мести Израиля — страну будут атаковать еще больше. Сбивать иранские ракеты и беспилотники помогали соседние страны.
Об этом и не только поговорят в эфире Вечір.LIVE.
О чем эфир
Гостем студии Новини.LIVE стал вице-спикер и депутат Кнессета Израиля (21-го, 22-го, 23-го, 24-го созывов), политик украинского происхождения Евгений Сова.
Вместе с ведущей Диной Бернацкой поговорят о:
- заявлении президента Ирана;
- какие были целые удары по Израилю;
- что будет после удара Израиля по Ирану;
- насколько сильна оборона Ирана.
Напомним, президент Израиля Ицхак Герцог объявил, что атака Ирана на израильские территории в ночь на 14 апреля была "объявлением войны".
Ранее исполнительный директор центра политических исследований "Пента" Александр Леонов в эфире Новини.LIVE объяснил, почему Запад не защищает Украину как Израиль.
Также в ISW сравнили украинскую и израильскую ПВО. Ситуацию для Украины усугубляет большая территория, длинные границы и широкая линия фронта.