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Нарастание конфликта на Ближнем Востоке и чего действительно хочет Иран — эфир Новини.LIVE

Нарастание конфликта на Ближнем Востоке и чего действительно хочет Иран — эфир Новини.LIVE

16 апреля 2024 г. 18:45

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18:57 Эксперт объяснил, почему некоторые Telegram-каналы следует заблокировать

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18:45 Нарастание конфликта на Ближнем Востоке и чего действительно хочет Иран — эфир Новини.LIVE

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16:01 Военный высказался об украинцах, которые донатят для ВСУ и антикоррупционных проверках Минобороны

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15:24 Удастся ли Украине отразить наступление РФ без помощи США — ответ эксперта

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15:15 Экс-нардеп рассказал, получит ли Украина помощь от США

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14:09 Кого должны бронировать от мобилизации в первую очередь — мнение военного

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13:55 Военный эксперт заявил, что 90% бойцов ВСУ погибают от потери крови

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13:39 Что не так с демобилизацией и как ее улучшить – ответ эксперта

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13:27 Соболев рассказал, какие ключевые вопросы рассмотрят на Саммите мира в Швейцарии

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12:07 Нардеп заявил, что после подписания закона о мобилизации в него следует вносить правки

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18:57 Эксперт объяснил, почему некоторые Telegram-каналы следует заблокировать

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18:45 Нарастание конфликта на Ближнем Востоке и чего действительно хочет Иран — эфир Новини.LIVE

Text

16:01 Военный высказался об украинцах, которые донатят для ВСУ и антикоррупционных проверках Минобороны

Text

15:24 Удастся ли Украине отразить наступление РФ без помощи США — ответ эксперта

Text

15:15 Экс-нардеп рассказал, получит ли Украина помощь от США

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

14:09 Кого должны бронировать от мобилизации в первую очередь — мнение военного

Text

13:55 Военный эксперт заявил, что 90% бойцов ВСУ погибают от потери крови

Text

13:39 Что не так с демобилизацией и как ее улучшить – ответ эксперта

Text

13:27 Соболев рассказал, какие ключевые вопросы рассмотрят на Саммите мира в Швейцарии

Text

12:07 Нардеп заявил, что после подписания закона о мобилизации в него следует вносить правки

Иран в ночь на воскресенье, 14 апреля, нанес массированный удар по Израилю. В то же время, там угрожают, что в случае мести Израиля — страну будут атаковать еще больше. Сбивать иранские ракеты и беспилотники помогали соседние страны.

Об этом и не только поговорят в эфире Вечір.LIVE.

О чем эфир

Гостем студии Новини.LIVE стал вице-спикер и депутат Кнессета Израиля (21-го, 22-го, 23-го, 24-го созывов), политик украинского происхождения Евгений Сова.

Вместе с ведущей Диной Бернацкой поговорят о:

  • заявлении президента Ирана;
  • какие были целые удары по Израилю;
  • что будет после удара Израиля по Ирану;
  • насколько сильна оборона Ирана.

Напомним, президент Израиля Ицхак Герцог объявил, что атака Ирана на израильские территории в ночь на 14 апреля была "объявлением войны".

Ранее исполнительный директор центра политических исследований "Пента" Александр Леонов в эфире Новини.LIVE объяснил, почему Запад не защищает Украину как Израиль.

Также в ISW сравнили украинскую и израильскую ПВО. Ситуацию для Украины усугубляет большая территория, длинные границы и широкая линия фронта.

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18:55 Украина провела еще один раунд переговоров с Испанией по поводу соглашения о безопасности

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:55 Как принятый закон о мобилизации изменит жизнь украинцев — в ВСУ ответили

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14:09 Кого должны бронировать от мобилизации в первую очередь — мнение военного

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13:55 Военный эксперт заявил, что 90% бойцов ВСУ погибают от потери крови

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13:39 Что не так с демобилизацией и как ее улучшить – ответ эксперта

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13:27 Соболев рассказал, какие ключевые вопросы рассмотрят на Саммите мира в Швейцарии

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