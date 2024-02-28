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Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Албанії

Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Албанії

28 лютого 2024 р. 11:41

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11:01 "Азов" не отримує західне озброєння ще з 2015 — дружина воїна назвала причину

Text

09:56 Зеленський прибув до столиці Албанії напередодні саміту з питань безпеки

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

08:03 Фейки про військовополонених та операцію РФ "Майдан-3" — ефір Новини.LIVE

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00:18 Михайло Ткач розповів деталі свого затримання на польському кордоні — на що полювали силовики

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Президент Володимир Зеленський перебуває з візитом у Албанії 28 лютого. У рамках поїздки він зустрівся  з прем'єр-міністром країни Еді Рамою. 

Відео можна подивитися за посиланням Новини.LIVE.

Зеленський в Албанії

Як відомо, сьогодні у країні запланований безпековий саміт  "Україна — Західні Балкани", в якому приймуть участь 13 лідерів з європейських країн, включно з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Серед присутніх також будуть шість західнобалканських лідерів, включно з президентом Сербії Александром Вучичем. 

Нагадаємо, пізно увечері 27 лютого Зеленський прибув з візитом до столиці Албанії — Тирані.

Перед цим український лідер перебував у Саудівській Аравії, де провів перемовини зі спадкоємним принцом Мухаммадом бін Салманом аль Саудом. Головною темою зустрічі була Формула миру.

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12:30 Кулеба відповів, коли Україна підпише угоду про гарантії безпеки із США

12:26 Партизани зафіксували прибуття військової техніки РФ до Білорусі

12:19 Зеленський зустрівся з прем'єром Албанії — про що говорили політики

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:15 В Одесі ледь не згорів Храм Архангела Михаїла

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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