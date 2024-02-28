Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Албанії

Президент Володимир Зеленський перебуває з візитом у Албанії 28 лютого. У рамках поїздки він зустрівся з прем'єр-міністром країни Еді Рамою.

Відео можна подивитися за посиланням Новини.LIVE.

Зеленський в Албанії

Як відомо, сьогодні у країні запланований безпековий саміт "Україна — Західні Балкани", в якому приймуть участь 13 лідерів з європейських країн, включно з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Серед присутніх також будуть шість західнобалканських лідерів, включно з президентом Сербії Александром Вучичем.

Нагадаємо, пізно увечері 27 лютого Зеленський прибув з візитом до столиці Албанії — Тирані.

Перед цим український лідер перебував у Саудівській Аравії, де провів перемовини зі спадкоємним принцом Мухаммадом бін Салманом аль Саудом. Головною темою зустрічі була Формула миру.