Зеленский встретился с премьер-министром Албании

Президент Владимир Зеленский находится с визитом в Албании 28 февраля. В рамках поездки он встретился с премьер-министром страны Эдди Рамой.

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Зеленский в Албании

Как известно, сегодня в стране запланирован саммит безопасности "Украина — Западные Балканы", в котором примут участие 13 лидеров из европейских стран, включая главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляен. Среди присутствующих также будут шесть западнобалканских лидеров, включая президента Сербии Александра Вучича.

Напомним, поздно вечером 27 февраля Зеленский прибыл с визитом в столицу Албании — Тирани.

До этого украинский лидер находился в Саудовской Аравии, где провел переговоры с наследным принцем Мухаммадом бин Салманом аль Саудом. Главной темой встречи была Формула мира.