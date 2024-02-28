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Зеленский встретился с премьер-министром Албании

Зеленский встретился с премьер-министром Албании

28 февраля 2024 г. 11:41

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11:41 Зеленский встретился с премьер-министром Албании

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11:01 "Азов" не получает западное вооружение еще с 2015 — жена воина назвала причину

Text

09:56 Зеленский прибыл в столицу Албании накануне саммита по безопасности

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

08:03 Фейки о военнопленных и операции РФ "Майдан-3" — эфир Новини.LIVE

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00:18 Михаил Ткач рассказал детали своего задержания на польской границе — на что охотились силовики

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21:43 Эксперт объяснил намерения Кремля воевать с НАТО из-за слов Макрона

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Президент Владимир Зеленский находится с визитом в Албании 28 февраля. В рамках поездки он встретился с премьер-министром страны Эдди Рамой.

Видео можно посмотреть по ссылке Новини.LIVE.

Зеленский в Албании

Как известно, сегодня в стране запланирован саммит безопасности "Украина — Западные Балканы", в котором примут участие 13 лидеров из европейских стран, включая главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляен. Среди присутствующих также будут шесть западнобалканских лидеров, включая президента Сербии Александра Вучича.

Напомним, поздно вечером 27 февраля Зеленский прибыл с визитом в столицу Албании — Тирани.

До этого украинский лидер находился в Саудовской Аравии, где провел переговоры с наследным принцем Мухаммадом бин Салманом аль Саудом. Главной темой встречи была Формула мира.

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12:02 В России 18-летнюю девушку отправили в СИЗО за стихотворение Шевченко

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11:47 Искала слабые места в обороне ВСУ — в Харькове разоблачили должностное лицо университета

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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