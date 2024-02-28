Зеленський прибув до столиці Албанії напередодні саміту з питань безпеки

Президент Володимир Зеленський перебуває з робочим візитом у столиці Албанії — Тирані. Він прибув до міста пізно увечері, 27 лютого.

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Зеленський в Албанії

Зазначається, що Зеленський прибув до Тирані напередодні саміту з питань безпеки.

За даними албанських ЗМІ, саміт "Україна — Південно-Східна Європа" офіційно розпочнеться сьогодні, 28 лютого. Питання, які обговорюватимуть, стосуватимуться оборонного співробітництва, миру та безпеки.

У заході також візьмуть участь високопосадовці ЄС та лідери кількох західнобалканських країн.

Нагадаємо, 27 лютого Зеленський прибув до Саудівської Аравії. Він нагадав, що торік у Джидді сторони провели результативну зустріч на рівні радників щодо реалізації Формули миру.