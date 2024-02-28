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Зеленский прибыл в столицу Албании накануне саммита по безопасности

Зеленский прибыл в столицу Албании накануне саммита по безопасности

28 февраля 2024 г. 9:56

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09:56 Зеленский прибыл в столицу Албании накануне саммита по безопасности

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00:18 Михаил Ткач рассказал детали своего задержания на польской границе — на что охотились силовики

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21:43 Эксперт объяснил намерения Кремля воевать с НАТО из-за слов Макрона

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19:13 Введение иностранных войск в Украину — что об этом думают украинцы

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18:43 При каких условиях можно мобилизовать полицейских — интервью с экспертом

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18:32 Законы об оружии — в МВД рассказали, над какими документами работают

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Президент Владимир Зеленский находится с рабочим визитом в столице Албании — Тирани. Он прибыл в город поздно вечером, 27 февраля.

Видео можно посмотреть по ссылке Новини.LIVE.

Зеленский в Албании

Отмечается, что Зеленский прибыл в Тирану накануне саммита по безопасности.

По данным албанских СМИ, саммит "Украина — Юго-Восточная Европа" официально начнется сегодня, 28 февраля. Обсуждаемые вопросы касаются оборонного сотрудничества, мира и безопасности.

В мероприятии также примут участие чиновники ЕС и лидеры нескольких западнобалканских стран.

Напомним, 27 февраля Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию. Он напомнил, что в прошлом году в Джидде стороны провели результативную встречу на уровне советников по реализации Формулы мира.

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09:32 В школах Польши готовят изменения для украинских детей — чего ждать

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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