Зеленский прибыл в столицу Албании накануне саммита по безопасности

Президент Владимир Зеленский находится с рабочим визитом в столице Албании — Тирани. Он прибыл в город поздно вечером, 27 февраля.

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Зеленский в Албании

Отмечается, что Зеленский прибыл в Тирану накануне саммита по безопасности.

По данным албанских СМИ, саммит "Украина — Юго-Восточная Европа" официально начнется сегодня, 28 февраля. Обсуждаемые вопросы касаются оборонного сотрудничества, мира и безопасности.

В мероприятии также примут участие чиновники ЕС и лидеры нескольких западнобалканских стран.

Напомним, 27 февраля Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию. Он напомнил, что в прошлом году в Джидде стороны провели результативную встречу на уровне советников по реализации Формулы мира.