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Зеленський зробив важливу заяву — ефір Ранок.LIVE

Зеленський зробив важливу заяву — ефір Ранок.LIVE

07 травня 2024 р. 08:01

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08:01 Зеленський зробив важливу заяву — ефір Ранок.LIVE

6 травня 2024
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13:00 Військовий психолог відповів, як змінилися задачі української піхоти

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08:01 Зеленський зробив важливу заяву — ефір Ранок.LIVE

6 травня 2024
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23:59 Два саміти ЄС, прихисток для біженців та Великдень по-українськи — ефір Вечір.LIVE з Польщі

Text

21:19 Польський експерт Кульпа пояснив, як РФ порушила шість резолюцій ООН

Text
Ексклюзив

20:38 Євробачення-2024 — як наживо виглядає сцена конкурсу у Швеції

Text

20:07 Політолог Осмоловська прокоментувала наміри Путіна використати ядерну зброю

Text

18:58 Рибачук пояснив, чому Захід робить помилку у прагненні домовитися з Росією

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

17:50 Ядерні погрози Путіна, видача чоловіків з-за кордону та заява Шмигаля про НАТО — ефір Вечір.LIVE

Text

14:34 У ЗСУ розповіли, скільки окупантів штурмують Часів Яр

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13:39 Експерт пояснив, навіщо Сі Цзіньпін приїхав до Європи

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13:00 Військовий психолог відповів, як змінилися задачі української піхоти

Мобілізація в Україні, позиція Угорщини щодо повернення українських військовозобов'язаних та результати перемовин лідерів Франції та Китаю. Ці та інші теми обговорять гості ранкового ефіру Ранок.LIVE.

Прямий ефір можна подивитися о 08:00.

Теми та гості ефіру 

Серед тем, які порушуватимуться в ефірі:

  • Мобілізація: ВЛК, військовий облік, штрафи за ухилення від служби;
  • Угорщина відмовилася віддавати Україні військовозобов'язаних;
  • Результати перемовин Сі та Макрона.

Гостями ефіру, зокрема, стануть:

  • Юрій Камельчук, нардеп, "Слуга народу";
  • Георгій Тука, замміністра з питань ТОТ і ВПО у 2016-2019 рр;
  • Олександр Шульга, директор Інституту конфліктології та аналізу Росії.

 Нагадаємо, економічний експерт Юрій Гаврилечко в ефірі Ранок.LIVE пояснив мету візиту Сі Цзіньпіня до Європи

Також лідер Китаю заявив, що країна намагається знайти "хороші шляхи" завершення війни в Україні, яку розв'язала Росія

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08:40 В Росії посилять мобілізацію — скільки росіян планує призвати Кремль

08:22 Фіндопомога від ООН — де і коли стартує реєстрація у травні

08:16 На яких напрямках окупанти поводять себе найактивніше — ранкове зведення Генштабу

08:11 У Росії затримали американського солдата, який приїхав до коханої

07:52 Повернення ухилянтів, за чи проти — неоднозначна реакція одеситів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:50 Тарифи на електрику — частина українців заплатить на 40% менше

07:48 Киян попередили про грозу та сильні шквали

07:43 У США відповіли Путіну на ядерні погрози

07:40 Екскомандир "Азову" Жорін розповів, на чому тримається фронт

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08:01 Зеленський зробив важливу заяву — ефір Ранок.LIVE

6 травня 2024
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21:19 Польський експерт Кульпа пояснив, як РФ порушила шість резолюцій ООН

Text
Ексклюзив

20:38 Євробачення-2024 — як наживо виглядає сцена конкурсу у Швеції

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20:07 Політолог Осмоловська прокоментувала наміри Путіна використати ядерну зброю

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18:58 Рибачук пояснив, чому Захід робить помилку у прагненні домовитися з Росією

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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17:50 Ядерні погрози Путіна, видача чоловіків з-за кордону та заява Шмигаля про НАТО — ефір Вечір.LIVE

Text

14:34 У ЗСУ розповіли, скільки окупантів штурмують Часів Яр

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