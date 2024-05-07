Зеленський зробив важливу заяву — ефір Ранок.LIVE

Мобілізація в Україні, позиція Угорщини щодо повернення українських військовозобов'язаних та результати перемовин лідерів Франції та Китаю. Ці та інші теми обговорять гості ранкового ефіру Ранок.LIVE.
Прямий ефір можна подивитися о 08:00.
Теми та гості ефіру
Серед тем, які порушуватимуться в ефірі:
- Мобілізація: ВЛК, військовий облік, штрафи за ухилення від служби;
- Угорщина відмовилася віддавати Україні військовозобов'язаних;
- Результати перемовин Сі та Макрона.
Гостями ефіру, зокрема, стануть:
- Юрій Камельчук, нардеп, "Слуга народу";
- Георгій Тука, замміністра з питань ТОТ і ВПО у 2016-2019 рр;
- Олександр Шульга, директор Інституту конфліктології та аналізу Росії.
Нагадаємо, економічний експерт Юрій Гаврилечко в ефірі Ранок.LIVE пояснив мету візиту Сі Цзіньпіня до Європи.
Також лідер Китаю заявив, що країна намагається знайти "хороші шляхи" завершення війни в Україні, яку розв'язала Росія.