Зеленський зробив важливу заяву — ефір Ранок.LIVE

Мобілізація в Україні, позиція Угорщини щодо повернення українських військовозобов'язаних та результати перемовин лідерів Франції та Китаю. Ці та інші теми обговорять гості ранкового ефіру Ранок.LIVE.

Прямий ефір можна подивитися о 08:00.

Теми та гості ефіру

Серед тем, які порушуватимуться в ефірі:

Мобілізація: ВЛК, військовий облік, штрафи за ухилення від служби;

Угорщина відмовилася віддавати Україні військовозобов'язаних;

Результати перемовин Сі та Макрона.

Гостями ефіру, зокрема, стануть:

Юрій Камельчук, нардеп, "Слуга народу";

Георгій Тука, замміністра з питань ТОТ і ВПО у 2016-2019 рр;

Олександр Шульга, директор Інституту конфліктології та аналізу Росії.

Нагадаємо, економічний експерт Юрій Гаврилечко в ефірі Ранок.LIVE пояснив мету візиту Сі Цзіньпіня до Європи.

Також лідер Китаю заявив, що країна намагається знайти "хороші шляхи" завершення війни в Україні, яку розв'язала Росія.