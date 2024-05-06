Експерт пояснив, навіщо Сі Цзіньпін приїхав до Європи

Лідер Китаю Сі Цзіньпін приїхав до Європи насамперед, щоб вирішити власні економічні проблеми та для збільшення свого геополітичного впливу.

Про це розповів економічний експерт Юрій Гаврилечко в ефірі Ранок.LIVE сьогодні, 6 травня.

Мета візиту лідера Китаю у Францію

У жовтні минулого року Китай завершив програму нового "шовкового шляху" та збирав лідерів держав, причетних до нього. З європейських лідерів ніхто не приїхав, — нагадав Юрій Гаврилечко. А на цей проєкт Китай витратив більше трильйона доларів.

Відтак, за словами експерта, зараз Китай намагається вирішити, насамперед, власні проблеми економічні.

"Сі Цзіньпін має на меті підсилити свою могутність для збільшення геополітичного впливу. І без Європи, яка є одним з найбільших споживачів китайських товарів, він точно цього не зробить", — сказав Гаврилечко.

Окрім того, за словами експерта, під час європейського турне китайський лідер домовляється з Європою про те, як компенсувати втрати експорту через приєднання до санкцій.

Нагадаємо, що найближчими тижнями російський президент Володимир Путін планує поїздку до Китаю. Попередньо, візит запланований на 15-16 травня. У Пекіні Путін може порушити питання про необхідність збільшення обсягів торгівлі між двома країнами. До слова, експорт Китаю до Росії у березні впав майже на 16 відсотків.

Раніше ми повідомляли, що президент Китаю Сі Цзіньпін у неділю, 5 травня, здійснить візит до Парижу. Його французький колега Емманюель Макрон має намір вимагати від нього зменшення торговельного дисбалансу і спробувати переконати його використати свій вплив на Росію для припинення війни в Україні.

Також ми писали про те, що лідер Китаю Сі Цзіньпін заявив, що Китай намагається знайти "хороші шляхи" завершення війни в Україні, яку розв'язала Росія. Саму війну він охарактеризував як "українську кризу".