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Эксперт объяснил, зачем Си Цзиньпин приехал в Европу

Эксперт объяснил, зачем Си Цзиньпин приехал в Европу

6 мая 2024 г. 13:39

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Лидер Китая Си Цзиньпин приехал в Европу прежде всего, чтобы решить свои экономические проблемы и для увеличения своего геополитического влияния.

Об этом рассказал экономический эксперт Юрий Гаврилечко в эфире Ранок.LIVE сегодня, 6 мая.

Цель визита лидера Китая во Францию

В октябре прошлого года Китай завершил программу нового "шелкового пути" и собирал лидеров причастных к нему государств. Из европейских лидеров никто не приехал, — напомнил Юрий Гаврилечко. А на этот проект Китай потратил больше триллиона долларов.

Следовательно, по словам эксперта, сейчас Китай пытается решить, прежде всего, собственные экономические проблемы.

"Си Цзиньпин преследует цель усилить свое могущество для увеличения геополитического влияния. И без Европы, которая является одним из крупнейших потребителей китайских товаров, он точно этого не сделает", — сказал Гаврилечко.

Кроме того, по словам эксперта, во время европейского турне китайский лидер договаривается с Европой о том, как компенсировать потери экспорта из-за присоединения к санкциям.

Напомним, что в ближайшие недели российский президент Владимир Путин планирует поездку в Китай. Предварительно визит запланирован на 15-16 мая. В Пекине Путин может поставить вопрос о необходимости увеличения объемов торговли между двумя странами. К слову, экспорт Китая в Россию в марте упал почти на 16 процентов.

Ранее мы сообщали, что президент Китая Си Цзиньпин в воскресенье, 5 мая, совершит визит в Париж. Его французский коллега Эмманюэль Макрон намерена потребовать от него уменьшения торгового дисбаланса и попытаться убедить его использовать свое влияние на Россию для прекращения войны в Украине.

Также мы писали о том, что лидер Китая Си Цзиньпин заявил, что Китай пытается найти "хорошие пути" завершения войны в Украине, которую развязала Россия. Саму войну он охарактеризовал как "украинский кризис".

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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