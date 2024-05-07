Зеленский сделал важное заявление — эфир Ранок.LIVE

Мобилизация в Украине, позиция Венгрии по возвращению украинских военнообязанных и результаты переговоров лидеров Франции и Китая. Эти и другие темы обсудят гости утреннего эфира Утро.

Прямой эфир можно посмотреть в 08:00.

Темы и гости эфира

Среди тем, которые будут подниматься в эфире:

Мобилизация: ВВК, военный учет, штрафы за уклонение от службы;

Венгрия отказалась отдавать Украине военнообязанных;

Результаты переговоров Си и Макрона.

Гостями эфира, в частности, станут:

Юрий Камельчук, нардеп, "Слуга народа";

Георгий Тука, замминистра по вопросам ВТО и ВПЛ в 2016-2019 гг;

Александр Шульга, директор Института конфликтологии и анализа России.

Напомним, экономический эксперт Юрий Гаврилечко в эфире Ранок.LIVE объяснил цель визита Си Цзиньпиня в Европу.

Также лидер Китая заявил, что страна пытается найти "хорошие пути" завершения войны в Украине, которую развязала Россия.