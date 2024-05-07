Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Зеленский сделал важное заявление — эфир Ранок.LIVE arrow
Зеленский сделал важное заявление — эфир Ранок.LIVE

Зеленский сделал важное заявление — эфир Ранок.LIVE

7 мая 2024 г. 8:01

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

09:05 Контрнаступление ВСУ в 2023 году — Чмут ответил, сколько денег потратила Украина

Text

08:01 Зеленский сделал важное заявление — эфир Ранок.LIVE

6 мая 2024
Text

23:59 Два саммита ЕС, приют для беженцев и Пасха по-украински — эфир Вечір.LIVE из Польши

Text

21:19Польский эксперт Кульпа пояснил, как РФ нарушила шесть резолюций ООН

Text
Эксклюзив

20:38Евровидение-2024 — как вживую выглядит сцена конкурса в Швеции

Text

20:07 Политолог Осмоловская прокомментировала намерения Путина использовать ядерное оружие

Text

18:58 Рыбачук объяснил, почему Запад совершает ошибку в стремлении договориться с Россией

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

17:50Ядерные угрозы Путина, выдача мужчин из-за границы и заявление Шмыгаля о НАТО — эфир Вечір.LIVE

Text

14:34 В ВСУ рассказали, сколько оккупантов штурмуют Часов Яр

Text

13:39 Эксперт объяснил, зачем Си Цзиньпин приехал в Европу

Text

09:05 Контрнаступление ВСУ в 2023 году — Чмут ответил, сколько денег потратила Украина

Text

08:01 Зеленский сделал важное заявление — эфир Ранок.LIVE

6 мая 2024
Text

23:59 Два саммита ЕС, приют для беженцев и Пасха по-украински — эфир Вечір.LIVE из Польши

Text

21:19 Польский эксперт Кульпа пояснил, как РФ нарушила шесть резолюций ООН

Text
Эксклюзив

20:38 Евровидение-2024 — как вживую выглядит сцена конкурса в Швеции

Text

20:07 Политолог Осмоловская прокомментировала намерения Путина использовать ядерное оружие

Text

18:58 Рыбачук объяснил, почему Запад совершает ошибку в стремлении договориться с Россией

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

17:50 Ядерные угрозы Путина, выдача мужчин из-за границы и заявление Шмыгаля о НАТО — эфир Вечір.LIVE

Text

14:34 В ВСУ рассказали, сколько оккупантов штурмуют Часов Яр

Text

13:39 Эксперт объяснил, зачем Си Цзиньпин приехал в Европу

Мобилизация в Украине, позиция Венгрии по возвращению украинских военнообязанных и результаты переговоров лидеров Франции и Китая. Эти и другие темы обсудят гости утреннего эфира Утро.

Прямой эфир можно посмотреть в 08:00.

Темы и гости эфира

Среди тем, которые будут подниматься в эфире:

  • Мобилизация: ВВК, военный учет, штрафы за уклонение от службы;
  • Венгрия отказалась отдавать Украине военнообязанных;
  • Результаты переговоров Си и Макрона.

Гостями эфира, в частности, станут:

  • Юрий Камельчук, нардеп, "Слуга народа";
  • Георгий Тука, замминистра по вопросам ВТО и ВПЛ в 2016-2019 гг;
  • Александр Шульга, директор Института конфликтологии и анализа России.

Напомним, экономический эксперт Юрий Гаврилечко в эфире Ранок.LIVE объяснил цель визита Си Цзиньпиня в Европу.

Также лидер Китая заявил, что страна пытается найти "хорошие пути" завершения войны в Украине, которую развязала Россия.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Всі відео
Все Новости Статьи Видео

09:20 Враг увеличил количество ракетоносителей на дежурстве — какая угроза для Одесчины

09:20 Долг киевлян за свет достиг 450 млн грн — кому грозит отключение

09:10 Доллар подешевел в украинских банках — свежие данные

09:09 Чмут рассказал, завершится ли война в Украине до конца 2024 года

Text

09:05 Контрнаступление ВСУ в 2023 году — Чмут ответил, сколько денег потратила Украина

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:46 Россия больше не использует Крымский мост для снабжения войск в Украине, — Independent

08:40 В России усилят мобилизацию — сколько россиян планирует призвать Кремль

08:22 Финпомощь от ООН — где и когда стартует регистрация в мае

08:16 На каких направлениях оккупанты ведут себя активнее всего — утренняя сводка Генштаба

08:11 В России задержали американского солдата, который приехал к любимой

09:20 Враг увеличил количество ракетоносителей на дежурстве — какая угроза для Одесчины

09:20 Долг киевлян за свет достиг 450 млн грн — кому грозит отключение

09:10 Доллар подешевел в украинских банках — свежие данные

09:09 Чмут рассказал, завершится ли война в Украине до конца 2024 года

08:46 Россия больше не использует Крымский мост для снабжения войск в Украине, — Independent

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:40 В России усилят мобилизацию — сколько россиян планирует призвать Кремль

08:22 Финпомощь от ООН — где и когда стартует регистрация в мае

08:16 На каких направлениях оккупанты ведут себя активнее всего — утренняя сводка Генштаба

08:11 В России задержали американского солдата, который приехал к любимой

07:52 Возвращение уклонистов, за или против — неоднозначная реакция одесситов

07:52 Возвращение уклонистов, за или против — неоднозначная реакция одесситов

05:56 Штурмовики Су-25 — как они отличились в войне РФ против Украины с 2014 года

Новость с видео

05:37 Разработчик БпЛА — о собственных изделиях для ВСУ, ''кидалово'' партнеров и визитах правоохранителей

05:35 Пасха вне дома — как праздновали украинские беженцы в Польше

6 мая 2024

23:27 Су-25 — самолеты, которые Украина сбивает на Донбассе

Эксклюзив

19:25 Чтобы не было исков в ЕСПЧ: зачем Украина отступает от прав человека и что изменится для граждан

13:00 В мире падает спрос на бензин — в чем причина

Эксклюзив

06:36 Повышение налогов, цен на топливо и сигареты, — интервью Гетманцева

5 мая 2024

12:00 С надеждой на победу — как празднуют Пасху в Одессе

06:40 Цены на медь в Украине — сколько стоит сдать 1 кг цветных металлов в мае

Text

09:05 Контрнаступление ВСУ в 2023 году — Чмут ответил, сколько денег потратила Украина

Text

08:01 Зеленский сделал важное заявление — эфир Ранок.LIVE

6 мая 2024
Text

23:59 Два саммита ЕС, приют для беженцев и Пасха по-украински — эфир Вечір.LIVE из Польши

Text

21:19 Польский эксперт Кульпа пояснил, как РФ нарушила шесть резолюций ООН

Text
Эксклюзив

20:38 Евровидение-2024 — как вживую выглядит сцена конкурса в Швеции

Text

20:07 Политолог Осмоловская прокомментировала намерения Путина использовать ядерное оружие

Text

18:58 Рыбачук объяснил, почему Запад совершает ошибку в стремлении договориться с Россией

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

17:50 Ядерные угрозы Путина, выдача мужчин из-за границы и заявление Шмыгаля о НАТО — эфир Вечір.LIVE

Text

14:34 В ВСУ рассказали, сколько оккупантов штурмуют Часов Яр

Text

13:39 Эксперт объяснил, зачем Си Цзиньпин приехал в Европу