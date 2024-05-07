Зеленский сделал важное заявление — эфир Ранок.LIVE

Мобилизация в Украине, позиция Венгрии по возвращению украинских военнообязанных и результаты переговоров лидеров Франции и Китая. Эти и другие темы обсудят гости утреннего эфира Утро.
Прямой эфир можно посмотреть в 08:00.
Темы и гости эфира
Среди тем, которые будут подниматься в эфире:
- Мобилизация: ВВК, военный учет, штрафы за уклонение от службы;
- Венгрия отказалась отдавать Украине военнообязанных;
- Результаты переговоров Си и Макрона.
Гостями эфира, в частности, станут:
- Юрий Камельчук, нардеп, "Слуга народа";
- Георгий Тука, замминистра по вопросам ВТО и ВПЛ в 2016-2019 гг;
- Александр Шульга, директор Института конфликтологии и анализа России.
Напомним, экономический эксперт Юрий Гаврилечко в эфире Ранок.LIVE объяснил цель визита Си Цзиньпиня в Европу.
Также лидер Китая заявил, что страна пытается найти "хорошие пути" завершения войны в Украине, которую развязала Россия.