Зеленський зробив важливу заяву — ефір Ранок.LIVE

Повернення військовозобов'язаних українців додому, шлях України в НАТО та міжнародний день праці. Про це і не тільки обговорять гості у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Прямий ефір можна подивитися о 08:00.

Теми та гості ефіру

Серед тем ранкового ефіру:

Повернення військовозобов’язаних: Україна не планує примусових заходів;

Шлях до НАТО: Україна зможе стати членом Альянсу лише після перемоги;

Міжнародний день праці.

Ці та інші теми обговорять, зокрема, такі гості:

Ілля Євлаш, речник командування Повітряних сил ЗСУ;

Юлія Гришина, нардепка, голова парламентського підкомітету з питань вищої освіти;

Володимир Арешонков, нардеп, член депутатської групи "Довіра".

Нагадаємо, за даними аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), російські окупанти мають незначні тактичні успіхи неподалік Авдіївки, однак значного просування не зафіксовано. Зрештою, поки не зрозуміло, на яких напрямках армія Росії зосередить свої зусилля найближчим часом.

Додамо, російські війська не полишають спроб захопити Часів Яр Донецької області. Ворог кидає усі сили, аби прорвати оборону поблизу Бахмуту.