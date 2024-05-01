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Зеленський зробив важливу заяву — ефір Ранок.LIVE

Зеленський зробив важливу заяву — ефір Ранок.LIVE

01 травня 2024 р. 08:00

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08:00 Зеленський зробив важливу заяву — ефір Ранок.LIVE

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22:01 Нардеп назвав мільярдну суму, яку витратили на облаштування укриттів в Україні

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20:58 Повернення чоловіків та вступ України в НАТО — останні новини 30 квітня

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20:48 Політтехнолог розповів, звідки Україні взяти гроші на зброю

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08:00 Зеленський зробив важливу заяву — ефір Ранок.LIVE

Text

07:22 Захід вірить, що Путін зупиниться — експерт Хара пояснив, чи можливе таке закінчення війни

Text

06:12 У Росії наростає криза, що призведе до повалення режиму Путіна — експерт Хара

Text

04:59 У КМВА прокоментували ймовірність встановлення укриттів на зупинках у Києві

Text

04:15 США не хочуть спровокувати зіткнення НАТО з Росією — експерт Хара

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

03:47 Військовий оглядач Гетьман запропонував швидкий варіант розв'язання проблеми демобілізації

Text

01:08 Україні потрібна більш жорстка мобілізація — військовий оглядач Гетьман

30 квітня 2024
Text

22:01 Нардеп назвав мільярдну суму, яку витратили на облаштування укриттів в Україні

Text

20:58 Повернення чоловіків та вступ України в НАТО — останні новини 30 квітня

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20:48 Політтехнолог розповів, звідки Україні взяти гроші на зброю

Повернення військовозобов'язаних українців додому, шлях України в НАТО та міжнародний день праці.  Про це і не тільки обговорять гості у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Прямий ефір можна подивитися о 08:00. 

Теми та гості ефіру

Серед тем ранкового ефіру:

  • Повернення військовозобов’язаних: Україна не планує примусових заходів;
  • Шлях до НАТО: Україна зможе стати членом Альянсу лише після перемоги;
  • Міжнародний день праці.

Ці та інші теми обговорять, зокрема, такі гості:

  • Ілля Євлаш, речник командування Повітряних сил ЗСУ;
  • Юлія Гришина, нардепка, голова парламентського підкомітету з питань вищої освіти;
  • Володимир Арешонков, нардеп, член депутатської групи "Довіра".

Нагадаємо, за даними аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), російські окупанти мають незначні тактичні успіхи неподалік Авдіївки, однак значного просування не зафіксовано. Зрештою, поки не зрозуміло, на яких напрямках армія Росії зосередить свої зусилля найближчим часом. 

Додамо, російські війська не полишають спроб захопити Часів Яр Донецької області. Ворог кидає усі сили, аби прорвати оборону поблизу Бахмуту. 

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09:10 Українські банки змінили курс долара — скільки коштує валюта

09:05 ПриватБанк виплатить клієнтам кешбек до 5 тис. гривень — деталі

09:04 У Києві СБУ спільно з поліцією перевіряє документи та авто — що відбувається

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:54 У МЗС роз'яснили щодо припинення консульських послуг для чоловіків за кордоном

08:39 Експерти підрахували скільки дронів на фронт для ЗСУ передала Львівська область

08:39 Вінісіус підбив підсумок матчу з Баварією і розповів про настрої на гру у відповідь

08:29 Затримки у виплаті пенсій до кінця року — в уряді розповіли про ризики

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04:15 США не хочуть спровокувати зіткнення НАТО з Росією — експерт Хара

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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03:47 Військовий оглядач Гетьман запропонував швидкий варіант розв'язання проблеми демобілізації

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